AOI設備由田決議公開收購晶彩科股權 最高買到35%

PCB 及面板 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (22) 日董事會決議以每股 15 元的價格，公開收購同業的晶彩科技 (3535-TW) 最多達 35% 的股權，而此一收購價格與晶彩科今天的收盤價 12.5 元相較，則有 20% 的溢價。

由田的此一對晶彩科股權收購案，將由明 23 日起到 3 月 14 日止，由田的最高收購數量為 2 萬 7668 張，約占晶彩科的 35%，最低收購數量約為 3952 張，約占晶彩科的 5% 股權，如達最低收購數量時，即成就此一收購案；也就是說，由田最多將投入 4.15 億元收購晶彩科的 35% 股權。

此次由由田進行對於晶彩科的股權公開收購案，由田董事長鄒嘉駿指出，是台灣、甚至是兩岸 AOI 行業中，第一次上市櫃公司間之公開收購，其代表性與產業意義十分重大，標示著對 AOI 產業前景十分積極與樂觀的展望。

鄒嘉駿強調，期望透過這次的公開收購提升客戶滿意度，由於兩家公司的合作，代表了兩岸與亞洲最具規模 AOI 技術團隊的形成，承按客戶對尖端 AOI 設備的需求，並協助如工業攝影機、特殊光源、精密機構部件、影像軟體套件、工業 AI 軟體等精密光學設備所需的周邊產業的發展

鄒嘉駿並指出，此一合作案，基於雙方具有的不同技術強項，在此次收購之後，能更綜合各自特長的領域，除了在接下來的數年，超過數千億元投資的 LCD 與 OLED 市場中繼續茁壯之外，在半導體與封裝及 AI 與智慧製造的擴張潮流中，兩家公司挾技術與規模的優勢，一定會有突出的表現，為公司創造更高的價值、為股東創造更高的滿意度。

資料來源：由田提供

由田受惠兩岸面板廠擴廠潮，2017 年全年營收 28.06 億元創新高紀錄，同時，由田目前手上訂單數量爆滿，法人估計已超過 30 億元的水準，超越去年實際營收數。

由田已公布去年 12 月營收以 4.25 億元創新高，月增 18.09%，年增 13.57%，也推升第 4 季營收突破 10 億元，10.62 億元創新高，季增 74.98%，年增 9.5%，而去年全年營收 28.06 億元也創歷史新高，年增率 39.03%。

由田去年第 3 季財報營收為 6.07 億元，毛利率 40.64%，季增 3.13 個百分點，年減 8.45 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 68.27%，年減 60.31%，每股純益為 0.58 元。由田前 3 季營收為 17.44 億元，毛利率為 39.64%，年減 8.27 個百分點，稅後純益 6203 萬元，年增 98%，每股純益為 1.01 元。

而晶彩科技去年營收 10.38 億元，年減 26.23%，該公司去年前 3 季營收 5.81 億元，毛利率 18.85%，稅後虧損 1.31 億元，每股純損 1.66 元，晶彩科技截至去年第 3 季止的每股淨值為 10.29 元。

由田在今天因將宣布此一公開收購的訊息而暫停交易，昨日收盤價為 42.6 元，明天由田將恢復交易，而晶彩科技今天股價以漲停的 12.5 元作收，成交量放大為 2179 張。