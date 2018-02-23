益生菌廠豐華擬首發股利3元 另斥資擴建嘉義菌粉廠

晟德 (4123-TW) 集團旗下益生菌廠豐華 (6553-TW) 董事會決議，將首次配發每股現金股利 3 元，以昨日收盤價 30.3 元計算，殖利率約 9.9 %，另外也通過嘉義廠產能擴建計畫案，擬投資 3.76 億元擴建並引進歐洲新型設備。

豐華表示，中國在大健康產業的發展持續看旺的情況下，過去菌粉產能往往供不應求，去年 12 月底與得榮生技合併後，藉由公司原有台南菌粉廠與得榮嘉義生產廠的製程技術與產能整合，快速提高菌粉供應量，達到規模經濟綜效，合併效益逐步發揮。

豐華表示，因應市場需求持續成長，決定擴充原來的得榮嘉義菌粉生產廠，引進與國際大廠同一規格新型發酵與連續式自動化製程設備，預計 2019 年下半年度完成擴建後，總菌粉產能將達目前豐華原有台南廠產能的 8 倍。另外也要導入歐洲新型設備，一舉提高益生菌菌粉備受關注的常溫安定性，將有助於持續深化中國與全球市場布局。

在產品布局部分，豐華表示，由於近年微生物運用於醫療保健的議題持續發酵，公司也持續投入新適應症功能性益生菌研發，有鑑於精準醫療及個人化產品時機已趨成熟，將推出高附加價值的免疫精準醫療與個人化專屬益生菌產品供應服務 (PIPT)，同時，隨著癌症免疫療法的有效性與腸道菌叢息息相關，豐華也將建立輔助癌症精準醫療相關的腸道益生菌菌叢的研究與開發，以為公司長期競爭力與獲利預先布局。