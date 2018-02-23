日本1月份消費者物價指數年增1.4%，增幅略高於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，1 月份日本關鍵基準物價的核心消費者物價呈現持穩的局面，凸顯出即將展開五年新任期的日本央行行長黑田東彥在打擊通縮方面的挑戰。日本統計部門公布的數據顯示，1 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上揚 1.4%，增幅略高於經濟專家預期的 1.3%。去年 12 月份數據為年增 1.0%。



1 月份扣除生鮮項目後的核心 CPI 較去年同期上揚 0.9%，增幅同樣略高於經濟專家預期的 0.8%。去年 12 月份數據同為年增 0.9%。



1 月份扣除生鮮與能源項目後的 CPI 則是上揚 0.4%，增幅略高於前月以及經濟專家估計的 0.3%。



儘管聯準會與歐洲央行開始邁開貨幣政策正常化腳步，但是物價增長疲軟的情形，仍呼應了有關日本央行將維持當前政策一段時間的觀點。



此外，油價的下滑以及近期日圓匯價走強，也意味著物價上揚壓力可能不會很大，這對日本在打擊通縮方面的努力造成阻力。這也迫使央行必須維持當前寬鬆貨幣政策。



日本央行前政策官員 Takahide Kiuchi 表示，隨著日圓匯價走強且油價下滑，達成通膨目標的工作變得更加艱鉅。通膨率有可能會降至 0%。



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