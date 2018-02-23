錢唐(01466-HK)斥7600萬港元認購倫敦房産基金

錢唐控股(01466-HK)周五早間公布，于2018年2月22日，公司全資附屬(認購方)富滿投資香港有限公司與Orient Capital Opportunity Fund SPC(投資基金)訂立認購協議，據此，認購方同意根據認購協議及私人配售備忘錄的條款及條件認購參與股份，其價值相當於有關子基金的投資基金認購款項，即7600萬港元或最高資金承擔總額的50%。

公告稱，子基金Orient Capital Real Estate Fund SP的主要投資目標為透過僅投資於位於英國倫敦西部的一項住宅房地産項目實現資金回報，該項目包括49間公寓(每間公寓按獨立為期999年的租約持有)連同使用31個停車位的權利。預期該項目將於2020年竣工。子基金擬透過Rapid Solution Limited(買方，為投資基金代表子基金的附屬公司)向賣方收購該項目。預期該項目的總代價將約為6620.7萬英鎊。

董事認為，認購事項正代表該集團加緊努力於英格蘭房地産市場確立據點的良機，以充份善用房地産行業的任何潛在未來增長(尤以倫敦市為然，其在英鎊疲軟的情況下已提供穩定回報并吸引大量外國物業投資)。認購事項亦正標誌該集團開拓收入基礎，並盡力提高股東回報的契機。

此外，董事認為，由於子基金於簽署買賣協議至該項目竣工期間有兩年時間轉售公寓單位，倘所有公寓單位于該項目竣工前售出，轉售公寓單位將為子基金帶來龐大溢利。

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