【港股解碼】味千中國(00538-HK)：百度你給我一顆糖 又扇我一巴掌！

“說出你青年時代吃過最貴的一碗面。”

“味千拉面。”

簡短的一問一答，年齡便暴露了。沒錯，在90後的青年時代裏，味千拉面就是很貴且高大上的面，當年手裏寬松點都會和三五知己去那約會聚首。但現在時代不同了，味千拉面再也不能代表90後的味覺品位了。2011年，“骨湯門”事件使味千（中國）（00538-HK）“一炮而紅”，最近它的新消息又惹來不少財經工作者的關注以及股民的衆說紛纭。

“骨湯門”事件後味千業績一蹶不振

拉面很燙，客官別急，咱先從業績說起。

（數據來源：港交所）

味千拉面的廣告語是:"一碗湯的鈣質含量更是牛奶的4倍、普通肉類的數十倍。"然而，2011年7月有媒體爆出，味千拉面著力宣傳的純豬骨熬制的湯底竟然是用濃縮液勾兌而成的，而公司也承認了。一時引起軒然大波，味千(中國)2012年的淨利潤同比下挫55.92%。“骨湯門”事件亦成了味千(中國)業績及其于中國市場擴張的轉折點。

從以上業績折線圖可見，味千(中國)從2012年到2016年的營業額都不見起色，雖2016年溢利大漲，但並不能掩蓋其核心業務下滑的問題。

（數據來源：港交所）

2016年，全國餐飲收入錄得人民幣3.58億元，同比增長10.8%，味千營業額卻拖了後腿，逆市倒退6.5%至23.79億元，同年毛利同比減少3.3%至17.12億元。

截至2017年6月30日止6個月，該公司營業額同比下跌2.5%至11.52億元，該公司解釋下降的主要原因是期內集團同店銷售增長下降及門店數量減少。據2017年中期報告顯示，集團合共擁有快速休閒連鎖餐廳649家，較2016年同期減少13家。味千中國再次上演了數學上交線的淒美——離在2010年首次提出的5年內的“千店計劃”，越來越遠。

初嘗百度的甜頭： 2016年多賺5倍！

爲了從“骨湯門”的陰影裏徹底走出來，以新的形象面對食客，味千（中國）找到了百度這個靠山。 2015年7月，味千(中國)間接全資附屬Ajisen Investments作爲有限合夥人與普通合夥人Hina及Hanking就納入及管理合夥企業訂立有限合夥協議。合夥企業旨在參與中國百度外賣業務「百度外賣」之投資。根據有限合夥協議，合夥企業之出資總額預期7000萬美元及Ajisen Investments將向合夥企業投資6000萬美元。

百度外賣爲由百度經營的在線平台，方便用戶從選定的餐廳在線訂購食品及飲料。百度外賣網絡覆蓋中國約90個主要城市，專注于中高端白領員工及住宅市場。

在搭上百度後，該公司2016年上半年利按年大增逾5倍至6.71億元，公司純利仍錄得驚人增長，全靠投資百度外賣項目的估值收益7.46億所帶動。初嘗甜頭，味千必然美滋滋，但但它應該沒料到，這是百度給它的第一粒糖，亦是最後一粒。

欲扶百度直上怎料其賤賣百度外賣

好景不長，2017年百度外賣頻頻傳出將被賣出消息，2017年8月，百度外賣正式以5億美元的價格賤賣給了餓了麽，而百度方面對百度外賣的原始估價爲20億美元，味千(中國)手中股權價值自然也大大降低。味千(中國)目前市值41.8億港元，主席潘慰曾以財富35億元蟬聯2008年胡潤餐飲富豪榜首富，據2017年中報顯示，潘慰持有味千(中國)47.55% 股權，曾經風光的首富身價自然亦隨百度外賣的出售而縮水。在傳出百度外賣要賣盤後，味千上半年業績亦立即受重傷，純利重挫逾80%至1.09億元。

味千(中國)日前發布公告，就有關該集團參與中國百度外賣業務的投資，合夥企業的普通合夥人已知會其附屬Ajisen Investments，由于百度外賣與餓了幺(在中國運營的類似外賣業務)合並，投資將予以變現，而Ajisen Investments將從合並代價中獲支付合共2016萬美元，包括1176萬美元現金；及合並後從事外賣業務的集團公司的控股公司價值840萬美元的股份。

（來源：港交所）

更令味千(中國)雪上加霜的是，集團預期將撥回未變現收益及由于合並及變現投資取得指定爲透過損益按公平值入賬的金融資産進一步公平值虧損，而有關虧損將于該集團截至2017年12月31日止年度年度業績中全面反映。

成也蕭何，擺也蕭何。一個百度外賣的投資能令味千（中國）年度業績多賺5倍，亦能令其跌入谷底。公告稱，預期截至2017年12月31日止年度錄得公司擁有人應占重大虧損。

此外，董事會預期截至2017年12月31日止年度集團來自快速休閑餐廳業務的經營溢利將有雙位數字的百分比增長。但小小的雙位數字的經營溢利，豈能彌補百度外賣帶來的損失呢？

消費者：貴不要緊我們要質量

從哪來，到哪去。味千本來就是以拉面起家，與其病急亂投醫，不如好好經營好自身。但其市場定位亦有問題。

味千早期進入市場時，價格僅爲十多元一份，而到了今日一份最普通的味千拉面售價也達到了29元一份，不可否認租金人力等成本上升的原因，但是人們感受到的是與這個價格不相符的産品和服務，而且味千的定位卻是大衆化快餐，對于消費者來說，味千的價格和定位産生了背離感。根據餓了麽APP提供信息來看，味千拉面不僅售價高，而且亦未能在質量及服務很好取悅消費者。

（圖片來源：餓了麽APP截圖）

不少食客在餓了麽APP上反映，味千的拉面的性價比不高，且服務不夠到位，例如：外賣少了筷子，當外賣送到食客手裏已經糊了....其實很多食客既然能花幾十塊買一碗面，就是要好好滿足下自己的胃，大多消費者都打著“貴不要緊，最重要好吃”的心態，但味千做到了嗎？《2017中國餐飲報告》顯示，80後和90後人口已突破4億人，占全國總人口的近1/3，是餐飲消費的主力軍，若目前的消費主力軍都取悅不了，日後怎麽面對即將壯大起來00後的市場？

據悉，味千還在2016年簽下了全球8000多個機場門店和歐洲市場門店的經營權。可見，味千是鐵了心要走高端路線，但從營業額來看，消費者明顯並不買賬。

俗話說“天助自助者”。味千（中國）一臉懵逼地被百度扇了巴掌，接下來要面對即將公布的慘淡年度業績是無可避免的！若能充分發揮它這20多年占據半壁中國649家店的優勢，更新及重塑品牌，重新定位，提高食物質量及服務，用心去研究接下來00後的消費習慣，說不定能給我們驚喜呢？

作者：張雨娜

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