數位金融3.0推動有成 線上貸款金額3年飆近2000億元

金管會 2015 年 1 月開始推動「打造數位化金融環境 3.0」計畫，今 (22) 日公布施行成效，其中，線上申請貸款截至 2017 年底為止，累計申貸金額近 2000 億元，光是個人信貸放款就高達 1913 億元。

銀行局副局長莊琇媛表示，2015 年 1 月開始推動「打造數位化金融環境 3.0」計畫，開放銀行暨有客戶可透過線上方式辦理結清銷戶、申請個人信貸、申請信用卡、信託開戶等 12 項業務。截至 2017 年底，國內 39 家銀行（含中華郵政）中有 37 家已開辦，尚未開辦的 2 家銀行為中國輸出入銀行及瑞興銀行。

而全面開辦 12 項業務的銀行共 12 家，包括合庫、一銀、華南、兆豐、新光、元大、台新、彰銀、上海商銀、高雄銀、台企銀、台中商銀。

在線上申貸部分，從 2015 年 1 月開放後，截至 2017 年底為止，累計共 1962 億元，其中無涉保證人的個人信貸，累計共 1913 億元，申貸金額前 3 大銀行包括：中信銀行 311 億元、花旗銀行 261 億元、玉山銀行 163 億元；在無涉保證人的房貸、車貸，於原抵押權擔保範圍內的增貸則共 49 億。

在線上申辦信用卡業務部分，銀行以卡辦卡，截至 2017 年底為止，累計件數約 147 萬件，以件數來看前 3 大銀行分別是：花旗銀、國泰世華銀、玉山銀。

線上開戶部分，國內銀行是在 2015 年底陸續推出線上開數位存款戶，截至 2017 年底，已有 22 家銀行開辦線上開戶，已開戶數為 39 萬 1960 戶，其中以全新客戶透過自然人憑證線上開戶者最多，開戶數為 17 萬 7892 戶；其次是銀行既有客戶於線上加開數位帳戶，共 14 萬 4956 戶。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，金管會將持續鼓勵銀行積極推動線上金融服務，突破時間與空間限制，提供民眾更多元及便利的金融服務。