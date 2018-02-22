止不住跌勢 嘉聯益收盤又跌破調降後的38元現增價

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置現有大型廠房以供設備進駐，預計辦理 7684 萬股現金增資案，不過市場賣壓沈重，嘉聯益今日收盤價又跌破調降後的 38 元現增價，盤中並以最低價 37.45 元作收。

嘉聯益在日前股價跌破 40 元的現增價後，該公司決議調降現增價為每股 38 元，並調整、延長員工及原股東繳款期間至 3 月 12 日，但今天股價表現表現不佳，尾盤遇急殺賣盤，股價下跌 1.25 元或 3.23%，以盤中的最低價 37.45 元作收，成交量逾 1 萬張。

嘉聯益本次現增籌資案，原擬以每股以溢價 40 元發行，但日前嘉聯益董事會決議，除調降現增溢價由 40 元降為 38 元之外，原股東繳款期間延後為 2 月 26 日至 3 月 12 日的 15 天時間，嘉聯益辦理現金增資案，為因應購置廠房及裝修所需，目前嘉聯益相當急迫，新產能能否趕上今年旺季投產所需。

嘉聯益目前正物色北台灣大型現有廠房進行擴廠生產軟板天線，商仲業界指出，嘉聯益洽談購置現有廠房地點位在林口、觀音等地區，並有多項標的進行洽談中，預計將在短時間內成交；嘉聯益指出，一旦購置廠房案簽約，將依規定公告，且目前公司也正努力讓此一現增籌資案完成。

嘉聯益公布 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。