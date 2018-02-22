【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到升息議題再度受到關注美股反轉大跌之下，使得台股小幅回檔，終場加權指數下跌 52.06 點，但依然站穩五日均線，後續仍須關注美股是否再度出現轉空跡象，而外資在現貨部分賣超 59.51 億，合計三大法人現貨淨賣超 54.75 億。

《國際金融市場焦點分析》

周四凌晨公布 1 月 FOMC 會議記錄，決策官員仍舊預期今年通膨將逐漸回升至 FED 設定的目標，但並不擔憂美國經濟可能過熱，整體措辭並未如市場所預期更為鷹派，美元因此一度回檔，但新系列美國公債標售，在供給增加下 30 年債殖利率突破 2.95%，支撐美元再度急拉向上，而擔憂在通膨回穩及經濟轉強下，FED 將進一步採取緊縮動作，則衝擊美股指數翻黑下挫。

《國際商品市場焦點分析》

週三早盤受到美元走強衝擊，4 月 WTI 期貨價格度下跌逾 1% 回測 61 美元整數關卡，晚間美股開盤後走強，激勵油價回升收斂跌幅，不過 FOMC 會議記錄公布後美元指數重新站上 90 點，美股指數則是消弭漲幅翻黑，油價受到衝擊於今日早盤再度下跌；金價在週二重挫之後，雖然在 FOMC 會議記錄公布後一度拉升，但美債殖利率飆升以及美元反彈，期貨價格在今日早盤再度走跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證