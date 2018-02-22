10元就能住高雄福容和捷絲旅 高鐵攜飯店業推超殺旅遊專案

台灣高鐵 (2633-TW) 去年獲利年增逾 2 成，旅運量創新高，為了繼續衝刺今年乘車人數，今 (22) 日宣布與全台多達 14 家知名飯店攜手合作推出「高鐵假期超值專案」2 日自由行，觀察其套裝價格，扣除北高來回票價後，等於每人最少只要花費 10 元即可入住高雄福容大飯店、高雄捷絲旅站前館。

看準春季是出遊旺季，高鐵今日宣布推出「高鐵假期超值專案」2 日自由行；以台北出發前往高雄為例，套裝價格相當於旅客購買高鐵標準車廂來回全票，再加 10 元起，就可享高雄一晚飯店住宿，兩人即可成行。

觀察此全新優惠方案，旅客自台北搭乘高鐵前往左營入住高雄福容大飯店、高雄捷絲旅站前館和高雄商旅 (送早餐) 為 2990 元，也就是扣除高鐵標準車廂來回全票共 2980 元後，只要花 10 元就能入住飯店，若選擇入住高雄義大天悅飯店、高雄寒軒國際飯店和高雄君鴻國際酒店，也只要加價 320 元。

而南部的民眾到台北旅遊，也可選擇台北福泰桔子館前店、台北城市商旅北門館，同樣是以加 10 元的價格可入住，最貴者也只要加價 380 元可入住台北趣淘漫旅 (板橋)。

去年「搭高鐵遊台灣」統計 220 萬人次，年增多達 90 萬人次，大幅超越原訂的 200 萬人次目標，今年預計要達 250 萬人次。

另外，由於「2018 台灣燈會」將於 3 月 2 日在嘉義開燈，看準旅客搭乘需求，台灣高鐵規劃多條「來去嘉義看燈會」高鐵假期套裝行程，其中，燈會限定超值「一日輕鬆遊」，以台北出發為例，每人 2170 元，單人即可成行，相當於高鐵標準車廂對號座來回全票再加 10 元，並涵蓋故宮南院門票和多項贈品。

「高鐵假期超值專案」2 日自由行即日起透過高鐵假期網站和 14 家高鐵特約旅行社販售，出發日期自 3 月 1 日起至 5 月 31 日止。