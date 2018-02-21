高鐵去年獲利年增近3成 穩定配息受期待

台灣高鐵 (2633-TW) 公布 106 年財報，去年全年稅後純益 53.4 億元，年增率 28.7%，每股純益 (EPS)0.95 元，由於高鐵日前曾表示未來股利政策以不低於獲利 60% 為原則，以今日收盤價 22.65 元來看，法人認為有望穩住約 2.5% 的現金殖利率水準。

台灣高鐵在新增苗栗、彰化和雲林三站後，再加上多元旅遊套裝產品促銷，推升高鐵運量去年突破 6000 萬人次，是通車以來新高，平均每日有 16.6 萬搭乘人次，多出 2016 年每日平均 15.5 萬人次不少，全年發出逾 5.1 萬班次列車，目標今年運量可望再成長 3-3.5%。

另一方面，為拉高乘車人次，高鐵積極與飯店、航空和旅遊等業者合作，推出多樣化產品，其中，去年「搭高鐵遊台灣」統計達 220 萬人次，年增多達 90 萬人次，並大幅超越訂下的 200 萬人次目標，今年預計要達 250 萬人次。

高鐵去年合併營收 434.35 億元，年增 6.95%，1 月因農曆春節比較基期不同，單月合併營收 34.9 億元，月減 11.37%、年減 9.98%。

法人指出，高鐵去年配發現金股利 0.6 元，配息率逾 80%，預料今年也可望有一定的水準，不過，高鐵歷經財務改善方案後，雖中長期獲利成長穩定，但因政府平穩機制使公司獲利成長較無大幅度爆發的可能性，其投資價值主要在於西部交通市占率持續提升下，具備穩定獲利和現金流。