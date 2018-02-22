亞航新股掛牌首日發狗年紅包 盤中漲幅近6成

航空維修業者亞洲航空 (2630-TW) 今 (22) 日以承銷價 22 元掛牌上市，早盤 33.3 元開出，盤中最高一度達 35.5 元，漲幅近 6 成，等於抽中的投資人每張現賺約 13000 元，給了投資人了一個狗年紅包，蜜月行情熱絡。

亞航主要業務內容為航空維修，又稱 MRO(航空維護保養、修理與翻修)，近年隨著全球客機規模和載客率屢創新高，帶動 MRO 需求不斷成長，由於亞航相較歐美同業價格更有競爭力，因此許多國際航空大廠以及政府選擇與亞航合作。

亞航表示，除既有的國內外穩定訂單，日前甫與加拿大 IMP 公司簽署合作意向書 (MOU)，並與挪威 NSM 公司簽訂代理銷售合約、ROCKWELL COLLINS 簽訂代理授權協議，這三項計畫將持續挹注營運動能。

其中，加拿大 IMP 是國際知名航空維修及工程研發公司，也是原製造商 (OEM) 洛克希德馬丁公司授權認證的合格維修廠，雙方合作將可對現有 P-3 和 C-130 型機客戶提供包含工程修改、性能提升和物料支援等更完善服務，增進維修效率。

而挪威 NSM 則是國際知名航電系統工程公司，曾委託亞航共同完成兩架 B1900 型機查核系統 (AFIS) 安裝案，雙方將持續規劃共同執行國內、外查核裝備系統改裝升級和零附件銷售案，目前已獲 NSM 公司同意授權，未來雙方將合作共同開拓東南亞市場。

ROCKWELL COLLINS 是國際知名航電系統工程大廠，亞航與其已簽訂一年期代理授權協議，未來將可針對授權項目提供銷售、修理、修改及保固服務，後續可視業務情況成為長期授權代理商，合作開發飛機航電系統加、改裝業務，擴增經營績效。

全球 MRO 市場 2016 年已達 676 億美元，預估到 2026 年可望突破 1000 億美元，再加上近年來廉航興起，帶動單走道窄體客機需求量大增，且廉航多以低成本方式營運，將大部分維修工作外包給專業維修廠商，在全球 MRO 市場不斷成長下，使亞航整體成長動能無虞。