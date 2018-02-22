藍鼎國際(00582-HK)獲准將藍鼎娛樂場遷至濟州神話世界

藍鼎國際發展有限公司(「藍鼎國際」，股份代號：00582-HK，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)周三宣佈，集團已獲濟州特別自治道政府批准集團將藍鼎娛樂場遷至其旗艦綜合度假區—濟州神話世界， 並將專用博彩場地面積增至約5,500平方米，相當於現址凱悅酒店藍鼎娛樂場博彩場地面積約800平方米接近7倍。藍鼎娛樂場將於新址設置155張，包括百家樂、撲克、廿一點、輪盤及骰寶在內之賭枱，以及239台新穎角子機及電子桌面遊戲。

藍鼎國際主席兼執行董事仰智慧博士表示：「我們很高興藍鼎娛樂場搬遷申請獲批。隨著藍鼎娛樂場遷入濟州神話世界，我們將能成為濟州島乃至韓國少數能為客人帶來完整的世界級餐飲住宿、休閒和娛樂體驗的綜合度假區營運商。」

濟州神話世界分階段開業：2017年4月，濟州島首個全服務度假公寓 — 濟州神話世界盛捷服務公寓正式開業；2017年9月，與韓國首屈一指的3D動畫公司TUBAn Company Limited合作的神話主題公園開幕，迎接了第一批訪客；2017年11月，濟州神話世界度假酒店 - 藍鼎、藍鼎會展中心、與YG Entertainment合作的YG 娛樂鎮開業；2017年12月，濟州神話世界度假酒店 - 萬豪以及商業美食街也投入營運。濟州神話世界藍鼎娛樂場正式開幕，標誌著濟州神話世界一期全面開業

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