長和(00001-HK)：2017年集團佔Wind Tre收益為27.34億歐羅

長和(00001-HK)公告稱，集團與VEON Ltd.平等擁有合資控股企業VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.之間接全資附屬公司Wind Tre S.p.A.(Wind Tre)2017年全年收益總額6,182百萬歐羅，未計合併成本EBITDA為2,211百萬歐羅，EBITDA為1,945百萬歐羅。

2017年，集團所佔Wind Tre收益總額為2,734百萬歐羅，未計合併成本EBITDA為1,105百萬歐羅，EBITDA為1,105百萬歐羅。

公告顯示，就收益而言，綜合調整主要為吸納及挽留客戶活動産生之手機及其他收益之重新分類，以符合集團對收益之定義。未計合併成本之EBITDA之綜合調整主要為銷售手機應收賬款相關項目之重新分類，以符合集團會計處理方法及呈示方式。成立Wind Tre時，會計準則規定集團將Wind Tre資産與負債按公平價值入賬。因此，因成立Wind Tre，集團已對承擔、虧損性合約及擔保作出撥備，以及對意大利電訊業務之資産賦予較低之估值。

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