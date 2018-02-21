歐元區2月製造業PMI初值不及預期 創四個月新低

周三公布的數據顯示，歐元區 2 月製造業 PMI 初值 58.5，不及預期 59.2 和前值 59.6，創四個月新低。

歐元區 2 月服務業 PMI 初值 56.7，不及預期 57.6 和前值 58，為兩個月新低。

歐元區 2 月綜合 PMI 初值 57.5，不及預期 58.4 和前值 58.8，為三個月新低。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 認為：

2 月的數據顯示歐元區經濟動能略有放緩，但依然強勁。今年第一季歐元區可能創下近十二年來最好的季度經濟表現。

Chris Williamson 同時認為，第一季歐元區經濟增速有望達到 0.9%。

稍早前公布的法國和德國 PMI 數據同樣不及預期，但依舊保持強勁態勢。

儘管產出依然強勁，但略有遲緩，導致德國 2 月製造業 PMI 獲得 60.3 初值，低於預期 60.5 和前值 61.1，創下去年 8 月以來新低。

德國 2 月服務業 PMI 初值 55.3，低於預期 57 和前值 57.3，為三個月新低。

德國 2 月綜合 PMI 初值 57.4，同樣低於預期 58.5，前值 59.0，創三個月來新低。

德國製造業 PMI 不及預期主要是因為工廠產出雖然強勁，但增長勢頭放緩。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 認為：

雖然 2 月德國的 PMI 指數低於 1 月的歷史最高水平，但是德國在私人領域的經濟擴張依然迅猛。截至目前，第一季德國的經濟表現也強於去年第四季。IHS 預計德國第一季 GDP 增速可望達到 0.9%，高於去年第四季的 0.6%。

周三公布的數據顯示，法國 2 月製造業 PMI 初值 56.1，不及預期 58 和前值 58.4，創四個月來新低。

法國 2 月綜合 PMI 初值 57.8，同樣不及預期和前值，創四個月新低。

法國 2 月服務業 PMI 初值 57.9，低於預期 59 和前值 59.2，也創下四個月新低。

IHS Markit 的經濟學家 Alex Gill 評論說：

2 月，法國私人部門增長轉頭向下，同時產出和新訂單也下滑至四個月來最低。儘管如此，法國 2 月綜合 PMI 依然能獲得 57.8，顯示出經濟向好的趨勢沒有改變，同時從長期來看也處於平均線之上。

『新聞來源／華爾街見聞』