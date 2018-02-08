社民黨取得財長部要職 德國在歐元區強硬經濟政策或丕變

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 領導的保守派陣營，當地時間周三 (7 日) 與社會民主黨 (SPD) 達成再組大聯合政府的協議，超過 4 個月的政治僵局可望終結。消息人士指出，保守派陣營作出重大讓步，社民黨取得財長要職。媒體認為意味德國在歐元區的強硬經濟政策可能改變。

《星島日報》報導，梅克爾領導的聯盟黨 (由基民盟和基社盟組成) 社民黨聯合組閣的最後一輪談判，於周二 (6 日) 展開，梅克爾當天說，她準備在最後一輪談判中作出「痛苦的妥協」。經過 20 多個小時的艱難談判，雙方代表周三上午就組閣協議達成一致，除各領域主要政策外，雙方還確定了未來政府各部門領導權在黨派間的分配。

消息人士指，SPD 將掌管外交部、司法部、財政部、勞動與社會保障部及環境部，CDU 則掌管經濟部及國防部。社民黨將派員出任財長，這個職位過去由保守派的朔伊布勒出任，任內 8 年在歐元區強硬推行財政紀律，引起掙扎中的歐元區國家廣泛不滿，他已在去年 9 月同意出任聯邦議院下議院議長。

社民黨黨魁舒爾茨 (Martin Schulz) 本周稍早表示，該黨與保守派陣營達成的協議會確保終止「強制緊縮政策」，為歐元區設立投資預算。

保守派讓出財長職位，是為達成協議作出重大讓步。消息人士指出，漢堡市長肖爾茨 (Olaf Scholz) 預計出任財長，社民黨亦將獲得勞工部長職位。《圖片報》指舒爾茨會出任外長。

社民黨近期將組織全黨約 46.4 萬名黨員投票，對是否參加組閣作出最終決定，預計 3 月初有結果。若投票結果支持參加組閣，新一屆政府有望在 3 月底前組建成功。

香港《文匯報》綜合外電報導，自梅克爾 2005 年上台後，CDU 曾兩度與 SPD 組成聯合政府，但隨着梅克爾 2015 年開放邊境接收難民致民望大跌後，SPD 亦受牽連，去年 9 月大選遭逢歷史性慘敗後，表明不會加入政府，恢復在野身份，以壓制極右「另類選擇黨」(AfD) 在國會崛起。

梅克爾原本打算與自由民主黨及綠黨籌組三方聯合政府，但去年 11 月談判破裂，為免淪為少數派政府或引發重新大選，梅克爾上月與 SPD 談判。

SPD 黨魁舒爾茨「吃回頭草」的決定令黨內青年左翼派系不滿，他在與梅克爾的談判中不輕言讓步，以減少黨內反對聲音。

據報舒爾茨以「更公平歐洲」為談判核心，支持歐元區改革，雙方同意把歐元區救助基金發展成全面的歐洲貨幣基金，並支持以預算手段保護歐元區免受危機衝擊。在屬於燙手山芋的難民議題上，協議每年接收 18 萬至 22 萬難民，SPD 同時獲保證在 8 月重啟難民家屬團聚政策，每月上限 1000 人。

梅克爾稱讚這項艱苦達成的協議，指國際盟友期待已久，「良好及穩定的政府是我們國家所需，也是全世界的期望」。舒爾茨稱讚協議是歐洲政策的分水嶺，「德國將繼續領導歐盟，改變歐洲未來方向」。

經過漫長的籌組政府談判，兩黨民望均下跌，CDU 從去年 9 月大選的 33% 跌至 30.5%，SPD 則從 20.5% 下跌至 17%。歐盟高官歡迎德國政治真空期將結束，歐盟委員會主席容克稱讚協議開啟歐盟強大的一章，歐盟經濟專員莫斯科維奇則形容是「歐洲的好消息」。