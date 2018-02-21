川普跨出一小步 下令制定新規禁用「撞火槍托」等裝置

美國總統川普於當地時間周二 (20 日) 下令美國司法部長塞申斯 (Jeff Sessions) 制定更加嚴格的槍支管控規定。

中新網報導，根據白宮發佈的備忘錄，川普在去年 10 月 1 日發生的拉斯維加斯槍擊案後下令，就如何管控「撞火槍托」及類似裝置進行全面評估。在評估並徵求公眾意見後，川普 20 日下令司法部儘快制定新規，禁用任何可將合法槍械改裝為全自動槍械的裝置。

川普下令司法部制定更加嚴格的槍支管控規定。 (圖：AFP)

川普在備忘錄中表示，雖然他很想立即採取措施，但他將遵守法律程序。他表示，只有確保程序合法，才能讓犯罪份子無漏洞可鑽。

「撞火槍托」是一種可加裝在半自動槍械上的槍托，其效果相當於把半自動槍械改裝成法律禁止的全自動槍械，子彈發射速率大幅加快。製造拉斯維加斯槍擊案的槍手在作案時使用了這一裝置。此事在美國引發了該裝置是否合法的爭議。

白宮發言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)20 日在例行記者會上表示，川普總統反對「撞火槍托」的使用，白宮希望司法部儘快制定並推動新規的實施。

在立法機構層面，有美國會議員認為，川普政府在控槍問題上邁出了「很小、但重要的一步」。但也有議員表示，僅靠司法部出台新規，並無法徹底解決問題，通過更嚴格的控槍法案才是解決之道。

美國最大的擁槍組織全國步槍協會 20 日表示，針對「撞火槍托」的立場沒有改變。

佛州槍擊事件造成 17 位師生死亡。 (圖：AFP)

在拉斯維加斯槍擊案發生後，全國步槍協會曾表態稱，同意對「撞火槍托」增加監管，但反對以立法形式禁止該裝置的使用。

美國佛羅里達州 1 所中學 2 月 14 日發生校園槍擊案，兇手持槍闖入掃射，造成 17 名師生死亡，使得美國國內禁槍聲浪再起，民眾紛紛走上街頭，呼籲政府立法槍枝管制。