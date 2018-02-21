張德熙：一帶一路走廊若成功串連 黃金產品成交量可翻2-3倍

香港金銀業貿易場理事長張德熙於狗年新春開市儀式上表示，看好今年金價走勢，認為國際金價有能力挑戰每盎司 1500 美元。

香港《文匯報》報導，張德熙指出，去年港股暢旺令貴金屬市場轉淡，在地緣政治、美國稅改及美聯儲加息 3 項因素共同影響下，港股或在第 2、3 季有調整；再加上現時大陸及印度等亞洲新興經濟體表現良好，對黃金與金飾的需求上升，屆時黃金價格有望抬頭。如果今年金價能企穩在每盎司 1350 美元水平，便可進一步挑戰 1500 美元。

對於去年黃金交易表現，張德熙認為雞年金市淡靜，國際金價窄幅上落，波幅僅 200 美元至 250 美元。不過，受惠於「黃金深港通」開通，成交額保持穩定增長。去年下半年起，黄金成交額達 1500 億元至 1800 億元，人民幣產品成交額亦有 300 億元至 400 億元，反映黃金需求及交易量漸由西方轉向東方。

張德熙表示，期望未來在大灣區以香港為基地，發展「一帶一路」黃金商品串連走廊，正與新加坡、緬甸、杜拜等討論相關事宜，若能成功發展串連走廊，人民幣相關黃金產品的成交量可以「翻兩至三番」。

此外，在大灣區業務發展方面，張德熙指出，金銀業貿易場已與一家澳門的國際銀行實施「互聯互通」，將以香港作為基地、深圳保稅倉作為倉庫的模式營運。另外，最近深圳市政府已與海關溝通，並獲對方口頭上「開綠燈」，相信保稅倉庫未來 2-3 個月內可成事。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，自金銀業貿易場開通「黃金滬港通」及「黃金深港通」後，香港離岸人民幣業務得以進一步發展。他歡迎金銀業貿易場未來以大灣區作為基地，與「一帶一路」沿線國家建立產品產業鏈，此舉有助提升本港黃金交易樞紐地位。

香港金市於狗年首個交易日紅盤高開。金銀業貿易場九九金昨日第一口價以每兩 12448 元 (港元，下同) 成交，較雞年收盤價 12432 元高 16 元；盤中最高曾見 12520 元，收盤報 12490 元。

國際金價方面，美元上漲及股市回穩，為黃金市場利空。4 月黃金收低 25.10 美元，或 1.9%，至每盎司 1331.20 美元，創 2016 年 12 月 15 日以來最大單日跌幅。