股市巨震後 金礦ETF吸引大量資金

摘要：全美歷史最悠久的金礦 ETF 在過去一周中吸收了 5.29 億美元的資金，創下了 2013 年 9 月來單周資金流入的記錄。與此同時，由於股市震盪，科技股和標普 500ETF 面臨大規模資金流出。

全球股市震盪之時，黃金相關金融衍生品的吸引力日益凸顯。

全美歷史最悠久的金礦 ETF，VanEck 公司的 Vectors 金礦 ETF（代碼 GDX）在過去一周中吸引了 5.29 億美元的資金，這創下了 2013 年 9 月以來的資金流入單周記錄。

據 VanEck 官網顯示，GDX 始創於 2006 年，也是全美最早的黃金股 ETF。截至 2 月 16 日，GDX 管理的凈資產為 76.49 億美元，年初至今回報率為 - 5.9%，過去 1 年回報率為 - 9.97%，過去 5 年回報率為 - 10.17%。

GDX 歷史回報率（藍色線），圖片來自 VanEck 官網

GDX 重倉的金礦股包括：Newmont Mining（9.63%），Barrick Gold（7.05%），Newcrest Minin（6.32%），Franco-Nevada（6.30%），Goldcorp（5.36%）。

分地區來看，加拿大的金礦股占到了 GDX 投資對象的 50.22%，美國和澳洲的金礦股分別占到了 15% 以上，南非和英國的金礦股占到了 6% 以上。

周二，受美元走強的影響，黃金暴跌近 20 美元，失守 1330 美元關口。受此拖累，GDX 下跌 2.84%，報 21.87 美元。

科技股和標普 500ETF 遭遇撤資潮

2 月以來，美國股市震盪不斷，大量資金撤離科技股 ETF 和標普 500ETF。

在 2 月第二周，美國科技股相關 ETF 撤資規模創下自 2000 年網路泡沫破裂以來的最高紀錄。

彭博社數據顯示，資產規模達 560 億美元的 PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF（代碼 QQQ）在上周的五個交易日中遭遇近 40 億美元贖回，投資者撤資速度甚至已經超過了金融危機時的速度。

從 QQQ 的持倉數據來看，該 ETF 重倉諸多矽谷高科技企業：蘋果（10.93%），微軟（9.26%），亞馬遜（8.79%），谷歌母公司 alphabet（8.19%），Facebook（5.72%），英特爾（2.8%），思科（2.66%）。

以資產規模計全球最大 ETF——SPDR 標普 500 ETF（代碼 SPY）的投資者在同一周贖回資金規模達到 236 億美元，創 SPY 單周外流資金額歷史新高。這一贖回規模占周初 SPY 資產總規模的 8%，贖回比例為 2010 年 8 月以來最高。

『新聞來源／華爾街見聞』