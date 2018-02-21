〈台股狗年開紅盤〉大立光強登4000元大關 帶動光學元件股亞光、玉晶光走揚

台股今 (21) 日的金狗年開紅盤強勢反彈，股王大立光 (3008-TW) 攻上 4000 元大關，帶動光學元件族群表現亮麗，其中亞光 (3019-TW) 上漲逾 8% 重返百元以上價位，玉晶光 (3406-TW) 股價也強漲，雙雙受到矚目。

大立光今天早盤開盤價 3780 元，也為今天盤中的最低價，在成交量能快速放大同時，盤中登上 4000 元大關，最高達 4025 元，最高漲幅逾 9.1%，並站上短期均線，將進一步向上挑戰 4244 元的季線。而亞光在盤中最高價則 101.5 元的價位，差一檔即漲停。

證券分析師指出，大立光上演破底後反彈走勢，重返原有 3700-4345 元的區間整理，但從今日大立光走勢來看，股價表現仍屬重挫後反彈格局，但大立光股價能否重返股價回升軌道，仍要看 3 月業績而定。

大立光去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，2017 年全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元。在蘋果 iPhone X 傳銷售狀況不佳同時，目前法人不斷下修大立光的首季營收數字。



亞光則已公布 1 月營收，達 14.37 億元，創 11 個月以來新低，月減 5.43%，年增 16.16%；亞光今年成長動能來自掃地機器人、光通訊、車載鏡頭等應用，期望今年營運有望優於去年。

亞光已公布去年自結獲利，全年營收為 187 億元，稅前盈餘 11.25 億元，稅後純益約 6.19 億元，稅後純益年增率 84%，每股純益為 2.21 元。其中，亞光去年第 4 季稅後純益約 8300 萬元，每股純益 0.3 元，主要受到新台幣升值影響。

玉晶光去年全年營收達 80.26 億元，年增率 14.45%，法人看好在該公司生產良率持續改善之下，全年稅後純益將超越 8 億元，每股純益將逾 8 元，由於去年營運出現獲利，今年可望有機會配發去年盈餘給股東，也將是 5 年來首度配息。