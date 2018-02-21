台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月21日

台股今（21）日新春開紅盤，金管會主委顧立雄昨天特別對此發表看法，他認為，台股基本面穩健，外資上月大量匯入 1,500 多億元，且國內股市資金動能仍然充沛，看好台股表現。外界解讀此作法以往較少見，似乎顯示政府做多心態。

外匯市場今（21）日開紅盤，匯銀高層主管表示，春節期間國際美元轉弱，新台幣對美元匯價料將落後補升，短期內，有機會挑戰 29.2 元價位。但美元指數昨晚出現反轉跡象，影響新台幣匯率走勢，須保持關注。

狗年開工，距離央行總裁彭淮南任期進入倒數五天，其中最後兩天（24 及 25 日）是周末假日，但一向全年無休的他，據透露還是會到行上班，在職務上盡心盡力，直到下周一（26 日）與下任總裁楊金龍交接職務為止。據悉，彭淮南退休後將任央行無給職顧問，還是可以天天在央行看到他，因此他已婉拒舉行「歡送會」。



聯合報

台股開紅盤 顧立雄信心喊旺

旺台股 金管會備 3 箭

綠能大餅 專業融資 6 規範

經濟日報

台股開紅盤 顧立雄唱多

亞幣比價 台幣補升機率大

壽險買股 今年看增 2800 億

蘋果日報

MWC 下周登場 非蘋新機齊發

5G、AI、AR 今年新手機 3 大焦點

iX 利空停不了 傳三星 OLED 大減產

中國時報

台股開紅盤 補漲行情看俏

外資布局台股 精選 10 大悍將

美元下挫 新台幣行情看漲

工商時報

台股開紅盤 5 力齊發

狗年新氣象 彭下楊上 央行總裁 26 日交接

新春有狗旺 百貨業績強強滾

自由時報

台股今開紅盤 看好補漲行情

類股輪動快 個股波動大

優化公司治理 金管會射 6 箭