決定澳幣命運的不是澳美利差 而是中國？

《彭博社》報導，雖然美債殖利率飆升超越同期的澳洲公債殖利率，創下 2001 年來首見，但澳幣兌美元卻是繼續升值 ，匯市出現利率與匯價「不同步」之表現，許多外匯分析師承認，目前市況確實令人摸不清頭緒。

市場人士對此表示，按理來說利率是貨幣之價格，美債殖利率超越澳債，澳元兌美元理應貶值，而目前澳幣兌美元卻逆勢繼續升值，匯價表現確實令人霧裡看花。

不過，麥格理銀行 (Macquarie) 經濟學家認為，這並沒有什麼好奇怪的，因為影響澳幣匯價最重要的原因是貿易因素，而非澳、美的債券利差。

麥格理銀行資深經濟學家 Justin Fabo 表示，澳元的基本價值模型表明，貿易才是迄今為止決定澳幣匯價的最關鍵要素。

Justin Fabo 說道：「目前澳幣匯價與 2000-01 年的背景差異在於，澳洲原物料出口價格價格已高出約 180%，而出口貿易合約期間則延長約 60%。」

如下圖所示，看貶澳幣匯價的分析師認為，上一次美債殖利率超越澳債殖利率時，澳幣匯價是低於 50 美分，但是澳幣當前匯價則略低於 80 美分，故引發分析師估測，澳幣在澳、美利差的過度收斂下，澳幣將承受貶值壓力。

藍：十年期澳債殖利率 白：十年期美債殖利率 圖片來源：Bloomberg

Justin Fabo 則對此持反向意見，Justin Fabo 承認，當前澳、美利差確實是過度收斂，但在驅動澳幣匯價走勢上，利差扮演的角色並不是決定因素。

Justin Fabo 舉例，澳、美利差在 2004-06 年度也曾大幅收窄，但澳幣匯價仍保持在 70-80 美分的範圍內，顯示利差與澳幣短期走勢，並沒有一致的關聯性。

考量到澳洲原物料出口價格的攀升，而中國又是澳洲最重要的原物料出口國，故 Justin Fabo 認為，中國對於原物料的實體需求，才是驅動澳幣匯價的最重要動能。