【異動股】或受收購天然氣業務影響 中國天然氣(00931-HK)續漲11.28%

中國天然氣(00931-HK)繼前交易日漲3.91%後，于今日截止發稿再度漲11.28%，報1.48港元，最新總市值83.119億。

公司此前發布消息稱，公司間接全資附屬公司港能天然氣有限責任公司與港能(湖北)能源有限公司擬總計1717萬元人民币分别收購河北德衆35%股權及湖北港順40%股權。

河北德衆的主要業務為買賣液化天然氣、液化天然氣設備的租賃、安裝及買賣，以及提供顧問服務。于收購事項完成後，河北德衆將成為公司全資附屬公司。而湖北港順賣方的主要業務為發展中國的液化天然氣業務，批發液化天然氣及提供液化天然氣物流服務。

公司董事會認為，倘該等收購事項完成，集團在液化天然氣業務上的地位將得到提升。通過排除河北德衆及湖北港順各自的少數股東權益，董事會認為該等收購事項將有助集團改善其收入及增加其資本增值潛力。根據自2018年1月1日至本公告日期期間彼等各自之最新管理賬目，河北德衆及湖北港順帶來的除稅後期間淨利潤分别為人民币396,000元及人民币627,000元。

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