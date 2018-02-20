縱橫遊宣佈平均加薪4.3%及發放最多2個月酌情花紅

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 20 日 - 香港旅行代理商縱橫遊控股有限公司（「縱橫遊」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8069）今天宣佈，有見集團業務於過去一年穩定增長，決定向員工發放半個至兩個月酌情年終花紅，以答謝團隊的努力及對集團之貢獻。此外，所有員工平均加薪 4.3%，部份表現出色之員工，加薪幅度逾 7.0%。

集團行政總裁兼執行董事袁振寧先生表示：「我們的員工及其工作表現是集團業務發展的基石。我們的團隊一如以往努力面對挑戰，管理層決定以酌情年終花紅及高於市場的薪酬增幅 *，答謝他們的努力、忠誠及其創造的價值。縱橫遊在新一年將繼續為旅客帶來更優質及獨特創新的旅遊體驗。」

此外，在戊戌年首個工作天早上，縱橫遊高級管理層向各部門員工派發每封介乎 100 元至 500 元的新春開工利是，祝願他們於新一年萬事興旺。

* 根據香港人力資源學會報告，2018 年香港平均加薪幅度預計為 3.5%。

有關縱橫遊控股有限公司

縱橫遊於 1979 年 6 月創立，以「縱橫遊」品牌在香港從事旅遊服務業達 39 年，為香港歷史悠久且享負盛譽的旅行代理商之一，主要業務是提供以日本遊為主打的外遊旅行團，亦為客戶提供周全的旅行方案，包括自由行產品及其他旅遊配套產品及服務。

目前集團合共擁有 4 間分店，分別位於銅鑼灣、尖沙咀、旺角及沙田，亦會於網上銷售平台銷售產品及服務、透過 MICE 旅遊部門銷售為客戶定製的旅行團，以及向香港及澳門的其他旅行代理商銷售旅遊產品。

根據行業調查報告，按 2015 年日本旅行團旅客人數計算，集團是香港第二大旅行代理商，而按 2015 年外遊旅行團旅客人數計算，集團於提供外遊旅行團的香港旅行代理商中排名第八。