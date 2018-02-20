中國網絡直播用戶規模達4.22億 行業監管力度不斷提升

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)日前發布的第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，2017年，中國網絡娛樂類應用用戶規模保持高速增長，其中網絡直播用戶規模達到4.22億，年增長率達到22.6%。

新華社消息，“強烈的市場需求、政策的鼓勵引導、企業的資源支持共同推動網絡文化娛樂産業進入全面繁榮期。”中國互聯網絡信息中心分析師郭悅認為，2017年網絡直播行業延續了蓬勃發展的趨勢。從已上市企業的直播服務營收來看，各大網絡平台的網絡直播業務營收仍保持高速增長。

與此同時，中國對網絡直播行業的内容監管力度持續提升，違法違規直播内容治理成效顯著。2017年，中國網信辦首次根據《互聯網直播服務管理規定》依法關停了18款傳播違法違規内容的網絡直播類應用。文化部部署全國29個省份的文化市場綜合執法機構開展查處工作，對50家主要網絡表演經營單位進行集中執法檢查。YY直播、龍珠直播、火貓直播、秒拍等30家内容違規的網絡表演平台被查處，12家網絡表演平台被關停。

2018年2月，中國網信辦針對當前網絡直播存在的低俗媚俗、鬥富炫富、調侃惡搞、價值導向偏差等突出問題，對網絡直播平台和網絡主播進行專項清理整治，依法關停一批嚴重違規、影響惡劣的平台和主播，各主要直播平台合計封禁嚴重違規主播賬号1401個，關閉直播間5400餘個，删除短視頻37萬條。

來源：中國證券網

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