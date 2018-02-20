港交所(00388-HK)快將提出上市制度規則修訂諮詢 並盡快推行

路透香港2月20日 - 香港交易所(00388-HK)主席周松崗周二稱，港交所日內將提出上市規則修訂諮詢，並希望盡快推行有關建議，好讓創新型企業能夠在香港上市，為投資者提供更多選擇。

今天是農歷狗年首個交易日，周松崗在開市儀式上表示，香港上市制度歡迎更多創意企業上市，就此，上市科和上市委員會的工作基本完成，日內將草擬的規則提出諮詢，希望市場人士盡快作出回應，好讓港交所盡快落實拓寬上市制度的行動。

「諮詢主要圍繞同股不同權、尚未盈利的生物科技及創新企業上市以及新興及創新產業發行人作第二上市這三大方向，很快會公布諮詢內容。」他說。

港交所於去年12月中決定落實計劃拓寬現行上市制度，希望今年第一季就上市規則的建議修訂進行正式諮詢，下半年可望看到更多創新型公司來港上市。

港股恒生指數.HSI在狗年首個交易日開出紅盤後隨即掉頭回落，盤初一度跌近400點並失守31,000點水平，然後逐漸回順。恒指早盤收漲0.12%，報31,151.65點，主板成交金額約625億港元。

恒生國企指數則收跌0.18%，報12,512.92點。今天是中國內地春節假期A股休市。

香港行政長官林鄭月娥出席港股開市儀式時稱，雞年金融市場表現理想，投資者賺錢的同時，政府財政也有不少收入。如果外圍的經濟保持平穩，加上本屆政府積極有為，她對於未來一年的金融事務發展充滿期盼和保持樂觀情緒。

周松崗表示，去年是金融市場豐收一年，多只指數屢創新高，交投非常活躍，很多投資者從中獲利。香港已經是一個十分成熟和開放的金融市場，雖然今年經濟繼續向好，但是亦有很多不穩定因素仍然存在，各個經濟體之中不論是匯率、利率、資金流還是經濟發展，都對香港產生影響，因此呼籲在投資賺錢之余亦要小心管理風險。

「今年經濟繼續向好，但是市場亦充滿變數，在過去兩周的波幅非常大，請大家在投資賺錢之余，都要毋忘管理風險。」他說。

過去一年，香港證券及期貨市場交投暢旺，港股市值以接近34萬億港元創新高，股市和期貨市場的成交量比2016年分別增加31%及14%。

周松崗並稱，港交所在新一年最重要是積極推進市場發展，除了即將公布草擬拓寬上市制度的有關規則並且進行市場諮詢之外，亦會繼續提升和擴大證券市場的互聯互通機制，研究推出A股衍生產品、優化債券通和推出更多人民幣利率的產品，並會鞏固香港作為融資中心、財富管理中心、風險管理中心以及人民幣資產定價中心的地位。

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