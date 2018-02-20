德意志銀行據稱將裁減至少250個投資銀行職位

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，熟知內情的消息人士透露，德意志銀行已開始在全球各地裁減企業和投資銀行業務的至少 250 個職位。在證券業務表現持續萎縮之際，這家德國最大的銀行尋求撙節開支。一位消息人士表示，裁員仍在進行中，人數或增至 500 人以上。過去兩週，德意志銀行據悉在倫敦、美國等地裁減了高級別和中等級別的投資銀行職位；因事未公開，知情人士要求匿名。



知情人士表示，被裁撤的包括負責歐洲能源投資銀行的 Marc Benton，和專注主權財富和公共養老基金的 EvansHaji-Touma。



由於提高投資銀行業務收入和回報的努力毫無起色，這家總部位於法蘭克福的銀行正在削減職位數量。上一季度，由 Marcus Schenck 和 GarthRitchie 負責的投行業務交易規模下滑了 27%，交易顧問、債券及股票發行安排費用收入也下滑了 3%。再加上首席執行長 John Cryan 所說的，偏「慷慨」的紅利支出，導致其陷入虧損的境地。



知情人士表示，由 Alasdair Warren 領導的歐洲、中東和非洲企業金融業務部分崗位遭到裁減。離任的據悉還包括英國企業經紀業務聯席主管 AndrewTusa。



Tusa、德意志銀行的一位發言人均不予置評。此外，目前也無法通過電話聯繫上 Haji-Touma 和 Benton。







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