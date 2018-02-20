貿易/項目融資公司Bachmann & Welser將推出20億美元的項目融資基金

蘇格蘭愛丁堡 2018 年 2 月 20 日電 / 美通社 / --

全球貿易 / 項目融資公司 Bachmann & Welser 將在 2018 年 3 月推出一隻 20 億美元的項目融資基金，而該基金將會得到多位私人和機構投資者在資金上面的支持。

此次推出基金恰逢 Bachmann & Welser 在香港設立亞洲總部。新基金將名為「B&W Global Project Finance Fund」（B&W 全球項目融資基金），將會為各種項目提供財務上面的支持，而獲得該基金支持的項目要能關注建設能夠為人們的財務能力帶來可衡量的明顯進步的基礎設施和企業。

B&W 全球項目融資基金將會向全球組織機構 / 企業提供資金。該基金還將支持擴展目前由 Bachmann & Welser 提供融資的現有項目，不過這些項目要能證明能夠覆蓋更為廣大的人群，並能展現可以測試項目效力的良好業績。

Bachmann & Welser 行政總裁 Edward Bachmann 先生在評論推出新基金時表示：

「我們很高興能夠為準備好信守諾言的企業 / 組織機構提供來自我們新基金的資金。我們運用這種介入方式來支持我們的客戶，具有非常重要的意義。我們希望能夠到本財政年度末，增加我們基金的金額。」

推出新基金這一舉措將會幫助加強 Bachmann 下屬跨境商業性借貸分支機搆支持新興經濟體和發達國家項目的工作。

Bachmann & Welser 的全球融資事業現在擁有超過 640 位員工，服務數以千計的企業客戶。Bachmann & Welser 還通過項目融資，在非洲、亞洲和南美具有相當大的影響力。Bachmann & Welser 如今還對創新和服務品質進行相當大的持續投資。

查詢詳情，請聯繫 Bachmann & Welser 傳媒關係經理。

Bachmann & Welser 傳媒關係主管 Sarah Atkins，電郵：enquiries@bachmannwelser.com，電話：+44(0)131-357-0361