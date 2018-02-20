產油國承諾繼續協商減產 油價升至每桶62美元

全球主要產油國承諾今年年底前，還將進一步合作減少供應，促使國際油價來到每桶 62 美元上方，是近一星期以來高點。

紐約原油期貨周一最高上漲 1.4%，全周累計上漲 4.2%。

據《彭博》報導，OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 周一在尼日表示，隨著 OPEC 及盟國努力減產，市場平衡獲得了巨大動力。此外，據阿拉伯聯合大公國能源大臣 Suhail Al Mazrouei 指出，OPEC、俄羅斯和其他產油國正在設法將合作制度化。

芝加哥 Price Futures Group Inc. 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，OPEC 承諾繼續收緊市場，在如此承諾及市場需求強勁之下，將使市場獲得良好支持。

在上周價格回升之前，油價已連跌 2 周。Trafigura 集團首席經濟學家 Saad Rahim 認為，今年下半年全球石油庫存將大幅下降，全球供應量增長強勁，而需求同樣快速成長。

HSH Nordbank AG 分析師 Jan Edelmann 指出，隨著未來幾個月的基本面走強，價格可望繼續復甦，如今已見到投資人進入市場的良好機會。

紐約商業交易所 3 月 WTI 上漲 82 美分，至每桶 62.50 美元。