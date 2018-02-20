匯控(00005-HK)今公布成績表 稅前盈利料升一成兼續回購股份

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農曆新年假期過後，港股在戊戌狗年第一個交易日，在外圍股市向上，以及港股ADR指數按比例計算收報31531點，升415點，升幅1.32%，港股今日勢開「紅盤」。而市場焦點相信是「獅王」匯控(00005-HK)公佈去年全年業績。 綜合券商預測，由於減值及商譽撇賬等大幅減少，匯控去年列賬稅前盈利中位數料為178.93億元(美元.下同)，按年大升1.52倍；若剔除上述特殊項目，經調整後稅前盈利中位數則為213.13億元，按年升10.4%。同時，多家券商料集團今年會繼續回購股份，規模最高達40億元(約312億港元)。 匯控綜合16家券商的經調整稅前盈利預測，最高為218.32億元，即按年增長13%，最低為204.88億元，按年升6.2%。 不過，部分券商雖預測滙控第四季稅前盈利按年大升，按季則下跌，德銀料滙控第四季經調整稅前盈利為36.36億元，按季下降33.2%，主要是受季內環球銀行及資本市場(GBM)收入下降，以及期內銀行徵費10億元令成本上升影響，貸款減值準備亦有所增加。 美銀美林預料期內須為美國稅改撇賬18億元，加上銀行徵費達9億元，令匯控第四季稅前盈利僅得9億元。 高盛預期，匯控今年或會再進行30億元的股份回購，瑞銀則料今年股份回購規模可達40億元。 派息方面，多家大行均預期匯控會維持2017年的派息(每股51美仙)，不過，美銀美林認為，北水透過「港股通」吸納滙控，相信是受其較高的股息吸引，估計匯控兩年後會恢復增加派息，甚至可能提早一年增加派息。若未來增加派息，這將是近月增持匯控的中國平安(02318-HK)好消息，平安於上星期披露已增持至6.17%。 將於明天離任的集團行政總裁歐智華，早前接受《金融時報》訪問時表示，出掌CEO一職7年期間是他在匯控最具挑戰的時刻，相信所設定的10大策略目標，如今不少策略目標已經達到，環球利率正常化後，匯控將可額外獲得40億至50億美元(312億至390億美元)的盈利。 《金融時報》又引述消息指，匯控在收購路途上「睡獅」蘇醒了，該行有機會收購亞洲區資產管理或者保險業務，是集團過去十多年以來首次收購，集團又可能會重整美國表現佳的業務。 匯豐控股(00005-HK)ADR收報84.21元，較港收市升0.66元。