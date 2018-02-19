日股強勢上揚超1% 原油刷新兩周新高

摘要：在 A 股、港股因春節而「缺席」的周一，全球市場略顯冷清但也不乏亮點，日股「一枝獨秀」，日經 225 指數早盤收漲 1.3%；美股期貨走強，美元指數下跌。原油漲勢迅猛，刷新兩周新高。

在 A 股、港股因春節而「缺席」的周一，全球市場略顯冷清但也不乏亮點，日股「一枝獨秀」，強勢上揚；原油漲勢迅猛，刷新兩周新高。

美股周一也將因總統日而休市一天，美股期貨走強，美元指數下跌。

日股強勢上揚 美股期貨走強

日本日經 225 指數早盤收漲 1.3%，報 22009.01 點。日本東證指數早盤收漲 1.6%，報 1764.77 點。

稍早前日本財務省公布數據顯示，日本 1 月出口年增率增長 12.3%，高於前值 9.3% 和預期 10.3%，為連續第 14 個月上升。數據顯示，今年 1 月，日本對中國出口年增率激增 30.8％，主要出口半導體設備、電動車、發動機和電子零部件等產品。

美股三大股指期貨均走高。截至發稿，標普 500 指數期貨上漲 0.37%，報 2745 點；那斯達克 100 指數期貨上漲 0.32%，報 6808.50 點；道瓊斯指數期貨上漲 0.35% 報 25325 點。

原油刷新兩周新高

周一亞市早盤，WTI 原油漲幅擴大至 1.1%，至近兩周新高 62.25 美元 / 桶。截至發稿，WTI 原油漲勢進一步擴大至 1.30%，報 62.35 美元 / 桶。

布蘭特原油上漲 0.85% 報 65.39 美元 / 桶。

美元指數走弱

美元指數窄幅震盪，截至發稿微跌 0.14% 至 89.05。

『新聞來源／華爾街見聞』