鐵路客流持續回升 初三發送旅客902萬人次

中國證券網訊 新華社北京2月18日消息 記者從中國鐵路總公司獲悉，2月18日，農歷正月初三，鐵路客流持續回升，全國鐵路預計發送旅客902萬人次，增開旅客列車333列。

2月18日鐵路客流以短途探親、旅遊為主，返程客流也開始逐漸升溫。鄭州鐵路局18日起至3月12日加開鄭州至焦作間5對（10趟）城際列車，方便省內客流換乘。武漢鐵路局增開漢口至西寧、漢口至天門南等方向3列客車提升運力。西安鐵路局春運期間公交化開行往返西安與成都之間的高鐵列車，每天開行74趟，平均10.9分鐘一趟。上海鐵路局增開旅客列車67列，並采取擴大列車編組、動車組重聯等多項便民措施，盡最大努力滿足節日期間旅客出行需求。

在提升運力的同時，鐵路部門采取多種措施服務旅客出行。北京鐵路局在各車站設置愛心服務區、母嬰室、兒童娛樂區，為旅客提供溫馨舒適的候車環境。北京站、北京西站、北京南站還設置32條自助實名制核驗通道，方便旅客快速進站。南昌鐵路局密切聯系鷹潭、上饒、瑞金、廈門、武夷山等熱門旅遊目的地交通部門，在列車到達、出發集中時段，加密景區和車站接駁公交的開行班次，方便旅客出行。鄭州鐵路局在管內各大火車站增加“換乘驛站”服務崗人員，方便購買聯程車票旅客接續換乘。

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