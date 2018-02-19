投機客繼續拋售 黃金凈多倉創下六周新低

根據美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據顯示，對沖基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨凈多頭頭寸連續第三周減少。

截止2月13日當周，Comex黃金期貨和期權凈多頭頭寸減少11715手，至179711手合約，創下六周新低。

Comex黃金期貨投機凈多頭頭寸減少15271手。

Comex白銀期貨和期權凈空頭頭寸增至7936手合約，看跌情緒創最近八周新高，之前一周為凈多頭頭寸3482手合約。

上周白宮公布的新一財年的預算案，美國總統特朗普承諾在10年內將投資1.5萬億美元進行基礎設施建設，美股受到提振大漲，黃金市場也開始回升。

周中整個市場最為關注的美國1月CPI好於預期，金價一度受到打壓快速跳水跌破1320美元/盎司水平，但此後迅速回升，回到1350美元/盎司上方。

美聯儲完成了從耶倫到鮑威爾的過度，新任主席鮑威爾在美國首都華盛頓特區正式舉行了就職儀式。

上周美元指數表現疲軟，一度觸及88.26的三年多低點。

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