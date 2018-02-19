香港置業：本月二手住宅註冊量將超4千宗

香港置業行政總裁李志成表示，根據土地註冊處資料顯示，本月至今(截至2月14日)二手住宅註冊量錄得2,428宗，較1月同期的1,989宗增加約22.1%；註冊金額約182.4億元，較1月同期約165.1億元增加約10.5%，惟增幅則不及同期整體物業註冊量額升約32.4%及約23.7%。

李志成續指，隨著退稅換樓期延長，用家入市意欲增加，利好二手交投，預期全月二手住宅註冊量仍可達到逾4千宗水平，屆時將締造連續4個月企穩於4千宗以上的佳績。

本月至今逾1,000萬元二手住宅註冊量按月增逾3成半

若以金額劃分本月至今二手住宅註冊表現，價值1,000萬元以上物業錄得357宗註冊，較1月同期的264宗增加約35.2%最多，跑贏大市；涉及註冊金額約69.5億元，按月同期則下跌約4.4%；其次為價值500萬以上至1,000萬元物業，錄得1,115宗註冊，較1月同期的925宗增加約20.5%；涉及註冊金額約76.6億元，按月同期增加約22.4%；至於價值500萬元或以下物業，錄得956宗註冊，較1月同期的800宗增加約19.5%；涉及註冊金額約36.3億元，按月同期增加約21.7% 。

同期一手增幅勝二手 二手註冊量比率暫回落

因同期一手私樓註冊量增幅更勝二手，故二手註冊量佔整體住宅註冊量(撇除一手公營房屋)比率暫稍見回落，本月至今該比率約79.0%，較1月全月約84.6%下跌約5.6個百分點。而本月至今註冊量最多的屋苑為美孚新村，暫錄28宗註冊；嘉湖山莊錄得27宗註冊，排名次席；而沙田第一城暫錄22宗註冊，排名第三。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)