分析員﹕港股可高開 三萬一成支持位

美國股市於上周五高收，道瓊斯指數微升19點收市，收市報25219點，而港股在美預託證券(ADR)亦紛紛高收，雖然美股在當地時間周一假期休市，但是市場人士認為今日大市可以高開，後市支持位為31000點。

港股ADR在上周五高收，其中在今日公布2017年全年業績的匯豐控股(00005-HK)，股價已收突破84元，折合收市報84.21元，較上周四本港收市價高出0.8%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.92元，較本港收市價高1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.4元，較本港收市價高1.1%。

歐洲股市方面，三大指數在當地時間周一皆低收，英國富時指數收市報7247點，跌47點或0.6%，德國DAX指數收市報12385點，跌66點或0.5%，法國CAC指數收市報5256點，跌25點或0.5%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，惟相信大市先高開後回落，後市支持位為31000點。

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