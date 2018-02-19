中國需求給力 日本出口連續14個月上升

摘要：據日本財務省，日本 1 月出口年增率增長 12.3%，高於前值 9.3% 和預期 10.3%。數據顯示，今年 1 月，日本對中國出口年增率激增 30.8％，主要出口半導體設備、電動車、發動機和電子零部件等產品。

周一公布數據顯示，日本出口在新的一年裡維持強勁勢頭，為全球第三大經濟體的復甦持續提供動能。

據日本財務省，日本 1 月出口年增率增長 12.3%，高於前值 9.3% 和預期 10.3%，為連續第十四個月上升；日本 1 月進口年增率增長 7.9%，低於前值 14.9%。

日本 1 月未季調商品貿易帳逆差 9434 億日元，為 8 個月來首次呈逆差，前值由順差 3590 億日元修正為順差 3587 億日元。

日本 1 月季調後商品貿易帳順差 3733.02 億日元，前值順差 868 億日元。

日本的強勁出口很大程度上得益於最大貿易夥伴中國的強勁需求。數據顯示，今年 1 月，日本對中國出口年增率激增 30.8％，主要出口半導體設備、電動車、發動機和電子零部件等產品。

日本 1 月對歐洲出口年增率增長 20.3％，對美國出口年增率增長 1.2%，較上個月 3% 增幅有所放緩。

路透援引分析稱，受半導體等相關產品需求提振，未來幾個月日本出口有望繼續保持強勁趨勢。然而近期不斷走強的日元可能會侵蝕日本出口商利潤，對經濟造成壓力。

今年以來，日元快速升值。自年初至今的 1 個半月時間裡，美元兌日元就曾下跌接近 6%。其中，從 2 月初至今，美元兌日元的跌幅就接近 4%。

『新聞來源／華爾街見聞』