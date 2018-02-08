iX銷售淡 小尺寸OLED恐供給過剩

鉅亨網新聞中心 2018年2月8號10點29分

《集微網》報導，在蘋果十週年新機 iPhone X 採納 OLED 面板之後，眾廠商都快馬加鞭投資小尺寸 OLED 面板。然而 iPhone X 銷售狀況並不如預期熱烈，更傳出即將在 2018 年停產的傳言。若在中國大陸廠商持續放量與 LG 加入戰局的情況下，在 2018 年的小尺寸 OLED 面板可能出現供給過剩。

工研院產經中心經理林澤民指出，目前，iPhone X 依然是小尺寸 OLED 面板的最大需求端，然而 iPhone X 的銷售量遠低於業界預期，由 2017 年第四季開始，便能看見相關供應商不斷在下修產值預估。目前可以看到廠商們至少都將預估產值調低超過 25%。

在 2017 年，三星幾乎已完全壟斷了小尺寸 OLED 面板的市場供給，產能佔比高達 92%。然而最大用戶 iPhone X 並未如預期熱賣，由相關供應商透露的產值可以看出產量正大幅下修，甚至傳出最快將在 2018 年第二季停產。因此在 2018 年，三星小尺寸 OLED 面板恐怕將面臨供過於求的困境。

另一方面，隨著中國京東方與 LG 投入小尺寸 OLED 市場，即便無法立即搶到一定的市佔規模，然而對於三星的價格牽制想必依然會非常夠力。小尺寸 OLED 的市場佔比與價格，將可能與 2017 年的預估完全不同。