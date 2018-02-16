高豐(02863-HK)主席減持8000萬股 套2500萬

於2017年8月11日上市的高豐集團(02863-HK)公布，主席兼控股股東翁安華透過其持有的佳優投資，向Greatly Success出售8000萬股，相等於該公司已發行股本約14.81%，每股作價0.3125元，套現2500萬元。

出售事項完成後，翁安華透過佳優仍持有約2.13億股，佔已發行股本約39.25%。Greatly Success則持有1.6億股，佔已發行股本約29.63%。翁安華仍為該公司控股股東。

董事會認為，完成出售事項後，該公司業務重點或策略方向將不會有任何變動。

港交所最新權益資料顯示，2018年01月22日，高浚曦透過其全資擁有的Greatly Success Investment Trading Limited以每股平均價0.72港元在場外減持高豐集團控股(02863-HK)好倉3250.00萬股，涉資2340萬港元。減持後，高浚曦還持有高豐集團控股8000萬股，持股比例則由20.83%下降至14.81%。

2018年01月22日，財務總監兼執行董事濮立偉以每股平均價0.72港元在場外其首次購入好倉3250萬股，佔比6.02%。

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