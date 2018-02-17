紐約匯市─美元反轉多年新低後逆轉走高

美股早盤受「通俄門」干擾，一度而引發了暫時性下跌趨勢，但最後道瓊指數走高，使追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數 DXY 上漲 0.52% 至 89.08。

美元一度走低至多年來新低，週三公佈的高於預期 CPI 反而持續的壓制了美元的勢態。顯然的，聯準會 Fed 今年將升息幾次已不是美元強度的要點。然而，應多數企業於第 4 季公佈了稅改案後的幫助，使美元最後回升。

歐元兌美元走低至 1.2409。

房屋建築陸續提升美 1 月份土建數據來的 1 年新高，房屋新建成長了 9.7% 至 130 多萬戶，卓重於東北區及多人住房建築型。而加拿大的生產出貨量也因原油出口量及食物出口量的下滑，小跌了 0.3%。

這也使美元兌加幣走高至 1.2557。

美元的一度下滑也使日元兌美元增強至 2016 年 11 月的新高，但最後美元還是因股市而走高。日本財務大臣麻生太郎原本表態不予干涉日元走強，但隨後語氣提道會再觀望。

日本央行黑田東彥正式續任，喜愛貨幣寬鬆 QE 的他被日本首相安倍晉三高度的肯定，尤其是一系列政策，如大規模貨幣寬鬆 QE、走低的日元、出口成長、日本經濟與股價的復甦等成果。5 年內大舉 QE 的黑田東彥任期內雖然提高了日本通膨，但還是離央行的 2% 相差甚遠，增加資產表的效應也使外界懷疑黑田東彥將如何推出「離場機制」。

美元兌日元走高至 106.3022。

英國零售業數字未達市場預期，走低。

英鎊兌美元走低至 1.4029。

澳洲就業率未突破市場的預期，1 月份增加了 16000 新就業人口，而失業率也在 5.5% 上下徘徊未變動。澳洲央行總裁 Phillip Lowe 也與往常一樣，提道較弱勢的澳幣對國家有利。

美元兌澳幣走高至 1.2639。

美國週一 (19 日) 將休市，週三 (21 日) 將是 FOMC 會議。