紐約匯市─動能消退 美元反轉走低 清除通貨膨脹帶來的漲幅

美元清除通貨膨脹數據帶來的漲幅，回檔走低。今早，美國公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，美元一度上漲。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 89.559。

英鎊上漲至 1.3907 美元，週二尾盤報 1.3894。歐元上漲至 1.2372 美元，週二尾盤報 1.2354。

美元下跌至 107.19 日元，週二尾盤報 107.82。

週一，日元兌美元上漲至 9 月初以來高點。全球股市上週重挫，充滿不確定性，日元有避險買盤。

美國公布 1 月消費者物價指數上升 0.5%，高於預估的上升 0.4%，美元一度上漲，但隨後清除漲幅。1 月 CPI 上升年率持平於 2.1%，未能持續支撑美元上揚。

該數據有助決定聯準會 (Fed) 的利率政策。預期 Fed 今年將升息三次，3 月開始採取行動。但今年初，Fed 預期今年通貨膨脹將上升，因而更多分析師預期今年可能四度升息。

日本公布第四季經濟成長年率為 0.5%，為連續第八季成長，支撑了日元上揚。

第四季經濟成長，讓分析師預期日本央行無需以極度寬鬆的貨幣政策支撑經濟。

關於美國經濟數據，分析師說通貨膨脹數據上升，零售銷售則令人失望，顯示美國經濟處於週期末段。美元對加元與澳元上漲，但美元兌歐元與日則下跌。

分析師說，整體而言，美元反應不大。

美國公布 1 月零售銷售下降 0.3%，預估為上升 0.2%。扣除汽車，1 月零售銷售下降 0.2%，預估為上升 0.4%。