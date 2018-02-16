美元全線走軟 兌日圓觸及15個月低點

路透紐約2月15日 - 美元周四全線走軟，兌日圓觸及15個月新低，因對美元的負面人氣蓋過了10年期公債收益率升至四年高位的影響。

分析師對美元全面下挫給出了不同的解釋，但多數分析師都認為這是長期趨勢。今日美國10年期公債收益率逼近3%，美股和商品價格都上漲。

“匯市炒作的題材隨時都在變換，目前的題材是全球經濟成長，而以歷史經驗看，全球經濟成長強勁壓低美元，”BMO Capital Markets匯市策略部門全球主管Greg Anderson表示。

美元在向全球經濟成長註資上扮演了關鍵角色。當企業借入美元，為美國以外的投資註資時，美元的供應增加。隨著資金投入，主要的外匯交易就是以美元兌換稱當地貨幣。增加的供應以及之後的兌換壓低美元。

在數據顯示，美國1月通脹強於預期後，美元周三一度跳升，因該數據提升了美聯儲可能今年加息四次的預期。

但美元指數之後迅速轉跌，最終錄得三周最差單日表現。周四該指數延續跌勢，觸及三周低點88.546。

周四報告顯示，美國1月生產者物價加速上升，進一步證明通脹上漲，但數據對美元沒有重大影響。

一些分析師暗示，對美國財赤增加的擔憂是美元走軟的另一原因。

美元兌日圓JPY=一度下挫0.9%，報106.03日圓，為2016年11月來最低。

歐元兌美元EUR=兩周來首次升穿1.251美元，較周三收盤高約0.5%，紐約尾盤報1.250美元。

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