京東物流獲中國物流行業最大單筆融資 騰訊等多家機構入股

2月14日消息，京東集團(NASDAQ:JD)宣布旗下京東物流集團(下稱京東物流)完成具有約束力的最終增資協議。此次融資的主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊(00700-HK)、中國人壽(601628-CN)(02628-HK)、國開母基金、國調基金、工銀國際等多家機構。

根據最終協議，此輪融資總額約為25億美元。交易完成後，京東集團仍將持有京東物流81.4%的股權。依照慣例成交條件，此次融資預計在2018年一季度末完成。

據了解，去年4月，京東物流宣布獨立運營。12月1日京東物流CEO王振輝透露，京東物流SKU數量擴大到530多萬個，收入規模接近300億元，并實現盈利。截至3季報，京東物流共有7大物流中心、倉儲面積900萬平方米、近7000個自提點/配送站、30萬個末端服務網點、25萬輛物流服務車輛、405個大型倉庫，覆蓋全國2830個區/縣。

京東物流的目标是希望在未來5年，來自非京東訂單的業務量達到50%以上，同時收入規模可以破千億。

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