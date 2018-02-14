匯豐成為首家開展個人跨境人民币匯入業務的外資銀行

據中國證券網消息，匯豐(00005-HK)2月14日宣布，已成功完成了首筆個人其他經常項目下跨境人民币匯入匯款。這是自中國人民銀行2018年1月發布《關于進一步完善人民币跨境業務政策促進貿易投資便利化的通知》(簡稱《通知》)後，外資銀行辦理的首筆該類業務。

據了解，匯豐已為一位在澳大利亞工作的中國籍人士將其贍家款以人民币結算的方式，通過匯豐澳大利亞匯入其家屬在匯豐中國的人民币賬戶。“走出去”的中國人才在海外的合法收入以人民币形式直接匯入境内人民币賬戶，該新業務簡化了匯款流程、降低了匯率波動風險和跨境匯兌成本。

“随着越來越多的中國企業拓展海外市場并在當地雇傭更多中國籍員工，企業和個人的人民币跨境使用需求正在不斷上升。”匯豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，在此背景下，個人人民币跨境收付業務新政的推出，為人民币國際化注入了新的動力。“匯豐很榮幸成為首家開展這一新業務的外資銀行，這再次彰顯了我們在推動人民币國際化方面的領先地位。”

黃碧娟預計，中國與全球其它市場的聯結，將在“一帶一路”建設推動下不斷深化，預計更多促進人民币跨境使用便利化的舉措將會陸續推出。

為進一步完善人民币跨境業務政策，促進貿易投資便利化，《通知》中明确銀行可為個人辦理其他經常項目人民币跨境收付業務，便利境内個人將境外合法收入匯回境内使用，以及境外個人將境内合法人民币收入匯至境外，以滿足個人項下雇員報酬、社會福利、贍家款等人民币跨境結算需要，服務“一帶一路”建設。

在零售服務領域，匯豐目前已在亞太、中東、歐洲和北美洲地區開展個人人民币業務。此外，自2013年起，匯豐中國陸續開始在昆山深化兩岸産業合作試驗區，在上海、天津、廣州和福建自貿區開展了個人經常項下的人民币跨境結算業務。

在對公業務方面，匯豐是首家在全球六大洲開展跨境貿易人民币結算的國際性銀行，并且在25個主要海外市場設有“中國企業海外服務部”，推進人民币國際化業務。這些市場不僅是中國對外投資的主要目的地，也覆蓋了“一帶一路”跨區域合作的主要路徑。

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