花蓮舊遠百大樓年後拆除消除民眾安全疑慮

花蓮大地震造成花蓮舊遠百鋼筋外露、鐵捲門擠壓變形，引來居民擔憂若再有地震會有倒塌的危險。遠百今（14）日表示，為消除民眾安全疑慮，已決定排除萬難，年後在縣府指導下，立即拆除因地震受損之花蓮遠百舊大樓。

花蓮舊遠百大樓因地震出現外牆剝落、鋼筋外露，還有鐵捲門變形的情況，讓周邊居民看了心驚慌，部分民眾擔心若有地震，恐會讓大樓倒塌，因此希望拆除大樓，讓居民們心安，日前由專家偕同花蓮縣政府針對整棟建築做全面檢驗鑑定，強調民眾安全為首要考量，並以活絡花蓮觀光為目標處理相關資產。

遠百今（14）日再發出聲明表示，春節將屆之際，為消除民眾安全疑慮，並秉持敦親睦鄰之初衷，已決定排除萬難，年後在縣府指導下，立即拆除因地震受損之花蓮遠百舊大樓。

遠百指出，13 日上午原已與花蓮縣政府溝通，可先進行臨時安全措施，並於 2 月 21 日起會同台北市土木技師公會赴現場會勘，待取得鑑定結果後，公司定將遵從專家決定，兼顧民眾安全與股東權益，盡速做最妥善的處理。而當天下午收到縣府公文，要求 30 日之內將該大樓拆除完成，鄰近民眾也要求盡快處理。

遠東集團配合地方發展，遵守國家法令，早自民國 62 年起即響應政府開發東部政策，長期深耕花蓮，積極投資建設。此次與花蓮鄉親同遭震災，願共體時艱，攜手合作，重建家園，帶動民生經濟繁榮發展，企盼早日恢復花東觀光盛況。

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