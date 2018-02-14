情人節特輯：現任聯準會主席鮑威爾的愛情故事

摘要：和葉倫轟轟烈烈的愛情故事不同，低調、不苟言笑的鮑威爾則在三十多年前娶了哈佛才女。如今，她的電視作品已經獲得兩項紐約地區艾美獎，還是兩部電影的製片人。

在金融圈，葉倫的愛情故事可謂名聲赫赫。在 1977 年的一次午餐會上，葉倫遇到了自己未來的丈夫 George Akerlof，兩人不僅一見鍾情，而且在宏觀經濟上有著幾近相同的看法。Akerlof 更是在 2001 年獲得諾貝爾經濟學獎。

和葉倫轟轟烈烈的愛情故事相比，鮑威爾的愛情故事顯得低調很多。

鮑威爾和妻子 Elissa Leonard 相識於 1980 年代早期。

當時，鮑威爾的妹妹和 Elissa Leonard 合租房子，透過妹妹的介紹，鮑威爾和 Leonard 在 1985 年結婚，並在《紐約時報》上刊登了二人的婚訊。

鮑威爾出身法律世家，其父親是一名律師。大學畢業後，他曾加入雷根競選團隊，不過雷根團隊在共和黨內初選時就敗給了福特團隊。

1979 年，鮑威爾獲得喬治城大學法律博士學位。結束學業的鮑威爾，則轉戰華爾街，並在老布希政府時期擔任財政部要職。之後一直在華盛頓和華爾街之間遊走，在政經兩界都積累了相當的人脈。

雖然，鮑威爾和共和黨關係親密，而且自己也是共和黨員，但是，依然得到了身為民主黨的歐巴馬的青睞，他也在歐巴馬政府時期進入聯準會。

和一直以來一本正經、不苟言笑，甚至有些無趣的鮑威爾不同，Leonard 則是一個充滿濟世情懷的才女。

1979 年，Leonard 從哈佛大學本科畢業，拿到視覺與環境研究、政府管理兩個專業的學位。她至今仍然是 Harvardwood 成員，這一非盈利組織是由一群「堅信藝術、媒體和環境力量」的哈佛校友組成的。

畢業之後，Leonard 專注在影視界工作，並在圈內獲得認可。

Leonard 曾在在專注於教育的非商業電視台 WNET-TV Channel 13 一檔名為《創新》（INNOVATION）的節目中擔任製片人和編劇。這檔節目覆蓋科學、醫療健康和技術等多個領域，以雜誌化的形式呈現，在半個小時中，對一個問題進行深入探討。這檔節目大受歡迎，Leonard 因此獲得兩項紐約地區艾美獎（覆蓋區域包括紐約州以及康涅狄格州和新澤西州的部分地區），這檔節目的影音資料也被全球數百家圖書館收藏。

除了在 INNOVATION 擔當重要職務外，Leonard 還在國家地理頻道擔任高級編輯，以及在教育電影中心擔當製片人。

在電影領域，Leonard 也小有成就。她曾擔當電影 Sally Pacholok 的編劇和執行製片人，這部描寫急救病房愛情故事的電影在 2015 年上映，目前在 IMDb 上獲得 8.4 的高分。

IMDb 網站上公布的 Leonard 照片

目前，雖然鮑威爾已經是聯準會主席，但 Leonard 依然專注於自己的事業。

如今，Leonard 在另一部電影《正裝女士》（Ladies in Black）中擔任執行製片人，這部喜劇改編自 Madeleine St. John 的同名暢銷小說，並計劃於年內上映。同時，在鮑威爾夫婦居住的馬里蘭州 Chevy Chase Village，Leonard 擔任當地政府的副主席，也曾是當地建築設施委員會的主席。已經結婚三十多年的鮑威爾夫婦膝下有三個孩子。

『新聞來源／華爾街見聞』