年節盆花晚開彰化田尾公路花園繽紛迎新春

就要過年，受寒流急凍危害，今年各類應景園藝、盆花都開得慢，使得少數盛開萬壽菊、蝴蝶蘭成為搶手貨；象徵大吉大利金棗桔，和狗年最應景代表「旺旺來」的鳳梨花都賣到缺貨，所幸價格平穩，讓遊客可歡喜採購妝點喜氣迎新春！

（李河錫報導）

充滿喜氣的農曆春節將到來，受天氣放晴所賜，全台園藝、盆景花卉集散中心的彰化田尾公路花園，連日來都擠滿趕辦年節應景花卉的車潮與人潮，雖然不景氣、更要增添喜氣；當地經營鳳凰花園的花農許再生表示，受先前一波波冷氣團與寒流危害影響，以往可到處看到花團錦簇、五彩繽紛亮麗花海的田尾公路花園，大部分都還含苞待放，所幸因閏月、比較晚過年，讓少數盛開萬壽菊、蝴蝶蘭還可以應付，都成為搶手貨；象徵大吉大利的金棗桔、四季金剛桔，都賣到缺貨；今年狗年最應景、代表「旺旺來」的鳳梨花更是搶手，連 C 級品都變成 A 貨在應急，讓眾多花農笑得樂開懷，也難得憂心無花可賣。

此外象徵百年好合的香水「姬百合」、小盆花的鬱金香、風信子，也因為寒流急凍，大部分都還沒綻放，價格則相對便宜，不少店家紛紛以優惠促銷來刺激買氣，許再生老闆則呼籲消費者逆向思考，現在買含苞待放的盆花，等春節期間天氣回暖，剛好開始怒放，花期還可以欣賞到元宵節，就可以沾沾「狗年旺旺來」、迎新春的洋洋喜氣，和樂而不為！（攝影：李河錫）