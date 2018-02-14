股市大調整 風險偏好隨之下降：日元或將不再疲弱

摘要：美元 / 日元在周二跌破關鍵技術位 108.00，周三進一步下跌逼近 107。股市大幅調整令全球風險偏好惡化，以低息日元投資高風險資產的套利模式也暫告一段落，日元一年多來的疲弱格局，可能就此生變。

股市的波動是否延展到外匯，日元匯率是重要的觀測值。而美元 / 日元在周二突破關鍵技術位 108.00，一年多以來的疲弱日元狀態，可能就此生變。

周二，美元 / 日元在亞洲時段午後迅速走低，美國交易時段一度跌至 107.41 的低點，日元升至 5 個月高點。

2 月 14 日周三晨間，日元進一步走高，美元 / 日元最低觸及 107.01，為 2016 年 11 月以來最低。2 月 5 日以來，日元已經上漲了近 3%。

日元的上漲，與美股乃至全球股市大跌同步發生。在美國通膨預期上升、聯準會升息預期抬高的影響下，全球投資者的風險偏好銳減。借入低息日元押注風險資產的套利模式暫停，包括日元在內的避險資產受到青睞，甚至是美元也有一定的避險作用。

法興策略師 Kit Juckes 提到，部分投資者擔憂股市的波動會蔓延到其他領域，因此放棄風險較高的交易來庫藏股日元。「如果我們轉向更為波動的環境，日元就無法長期保持廉價貨幣的狀態。」

不過，即使是從避險貨幣的角度出發，相對於同為避險貨幣的瑞郎，日元的漲幅也明顯更甚。彭博援引交易員消息稱，銀行間帳戶的實錢最近才開始配置日元，日元的走高超出了預期。

美國金融服務公司 Commonwealth FX 的分析師 Omer Esiner 指出，突破關鍵的技術位觸發了程序交易的自動訂單，令日元迅速上漲。

日元一向是良好的避險工具。天風宏觀宋雪濤提到，1987、1994、2007、2015 年的四次股債危機中，日元都有顯著走強。除了弱美元的因素之外，風險偏好下降後套利解除，對日元也有逆向需求。

日元（JPY/USD）股災一年以後走勢及收益

「日本經濟和貿易順差持續轉好，基本面上將支撐匯率。」天風宏觀提到。周三較早時候公布的日本第四季 GDP 年增率增長 0.5%（初值），日本經濟已經連續 8 個季度擴張，為 28 年來最佳經濟表現。

另一方面，日前日經新聞報導稱，現任日本央行行長黑田東彥有望連任。雖然黑田東彥的連任可能代表寬鬆貨幣政策的延續，但貨幣和財政的擴張都有限度，即使黑田東彥獲得連任，刺激政策也總要面臨退出。

此外，日本的 2017 財年將在今年 3 月底結束，日資企業預計會將收益轉換為日元匯回本土。這可能是每年 3 月，日元可能會出現季節性的上漲的原因。

日元交易者需要密切關注周三發布的美國 1 月 CPI 數據，以及全球股市是否持續震盪。前者代表的美國通膨狀況，直接影響聯準會的升息預期，進而決定避險資金是否會在日元這一避風港中停留更長時間——讓日元上漲更多。

日本股市在周一休市後，日經平均指數周二、周三也均現下跌，顯示該國投資者的風險偏好亦有惡化。

『新聞來源／華爾街見聞』