兩岸企業家攜手共話、創機遇 2017年 大中華經濟圈醫療生技產業論壇浪潮

近年來，亞洲新興市場崛起，「新南向政策」是當前臺灣政府積極推動經濟結構轉型的重要策略。雖然新興市場的成長與區域整合成為延伸臺灣內需市場與對外經濟支撐的主要力量，但為避免集中單一市場的風險，且鄰近的中國市場如此龐大，是臺灣不容忽視的一塊大餅。

然而，面對巨大中國市場，臺灣業者又時常看得到、吃不到，且鮮少有企業能真正在中國深根。

為此，慶辰法律事務所於 2017 年 12 月 29 日，以「2017 大中華經濟圈醫療生技產業論壇」為主題，邀請了中國知名醫材及制藥企業現身臺灣，並分享在中國法規政策不斷改革的大背景下，持續發展市場營銷通路的經驗。

中國崛起 智財專利需求躍升

首先，慶辰法律事務所所長侯慶辰為當天論壇揭開主題演講的序幕，並與在場聽眾來談「中國醫療器械及生物醫藥專利佈局」。

他直截了當地說，「智財與法律是現代化大國的遊戲，且近年來，外界都知道『中國崛起』一詞，這其中衍生的意涵是：只要中國現代化的路程不中斷，中國會是未來世界上，最重視法律與智財權的國家。」

也因此，高階專利的需求，會隨著中國企業逐漸擁有自主的技術，以及邁向世界同時，必然是隨之增加。

在談及中國越來越重視智慧專利時，侯慶辰提醒著，「目前，中國醫藥專利產業化的困難，在於中國欠缺原創技術、非處方藥渠道不暢通、商業保險滲透率不足」，這 3 點將會阻礙中國醫藥專利產業化。

同時，他也叮嚀有意前進中國的臺灣企業，「在中國落地時，必須注意當地的政策法規 (含註冊)、智慧財產、資本投資及市場營銷通路開拓等。」因為這 4 點問題，幾乎是臺灣生醫公司無法在中國深根的緣故。

CFDA 與時俱進 明天會更好

緊接著，由《中國醫療器械行業第一部藍皮書》的副主編蔣海洪暢談「中國醫療器械政策法規現狀與發展趨勢」，以及主編耿鴻武分享「中國醫藥行業政策生態及兩票制政策解析」。

耿鴻武與蔣海洪兩位不僅帶來中國醫療器械產業最新、最全面的頗析，還包含了中國醫藥產業政策生態的改變、《兩票制》對藥品和器械耗材的影響，及中國的執行情況、產業現狀與監管環境及未來的發展趨勢。

雖然有外界質疑，「這幾年，中國生醫政策不斷變動，時常摸不著頭緒、也弄不明白政策。」

面對各界疑慮，耿鴻武卻認為，「自 2017 年中共十九大召開後，為醫藥產業帶來一系列巨大變革，雖然政策繁瑣，但大體方向是對的，並且實施後，會給醫院和產業帶來一定壓力。如此方式，便能肅清市場，帶來的是整個醫藥產業的健康發展。」

因此，耿鴻武也鼓勵在場的臺灣業者，「希望臺灣的醫藥業內人士，能在未來 3~5 年時間內抓住中國 CFDA 這一連串改變帶來的機遇，讓兩岸的生醫產業往更好的方向發展。」

中國生醫業者現身 供臺取經

論壇中，上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司合夥人汪曉燕也帶來「中國大健康產業資本投資概況」的解說。

中國江蘇弘惠醫藥集團藥物研究院院長林峰武也就「中國生物醫藥產品註冊及市場監管相關法規政策解讀」、上海恩然投資基金管理有限公司合夥人陳仁海分享「生物醫藥資本投資案例介紹」、華創毅達 (昆山) 股權投資管理有限公司副總裁郭秀娟則分享「醫療器械資本投資案例剖析」。

最後，由南京微創醫學科技股份有限公司市場營銷總監張揮蟬以切身經驗，分享「南京微創如何開拓中國市場」。

來源：《環球生技月刊》 2018 年 2 月

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