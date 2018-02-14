•品牌企業的生產方式應該是小生產大貿易，生產規模與貿易規模不必相一致。生產規模做小，主要是做精品，做高附加值產品和試製品。貿易規模做大，通過品牌經營，大量利用社會生產能力做優做大貿易。



•大企業經營應放手不放任，首先要大膽放手，最大限度發揮基層的積極性和創造力，使其成為責權利相結合的自主經營體。同時要防止放任，在戰略方向、部門協同、資源配置、利益分配等方面有度把控，實現整體平衡。



•企業組織形態將發生新變革，賦能型企業悄然興起，這是管理知識工作者的必然要求。工業化初期，勞動密集型企業管理對像是勞務員工，以控制執行為主；工業化後期，知識密集型企業管理對像是知識員工，以賦能創造為主，組織主要是提供賦能服務。



•企業可以分為賺錢企業和值錢企業兩類，賺錢企業的戰術盈利，著眼於近發的企業盈利，追求短期效益最大化，比較引起重視。值錢企業是戰略盈利，著眼於後發的企業盈利，追求長期效益最大化，實現效益的可持續發展。值錢企業更富於發展價值。

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