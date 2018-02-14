金正恩為何要見文在寅

金正恩剛上台的時候，予外間的感覺只是一個乳臭未乾的黃毛小子。想不到這個黃毛小子殊不簡單，一上台就清君側，把姑丈與阿哥都幹掉，建立了一個完全聽命自己的新領導班子。

在對外處理國際關係上，他也非常有主見，處處採取主動；在發展核武與長程導彈的問題上，把美國弄到團團轉，只有機會回應，沒有主動出招能力。外間看到的是，美國沒法阻止他發展核武，亦沒法阻止他發展導彈。他現在既有氫彈，又有中長程導彈，有能力叫夏威夷的人開始練習如何走警報。

他很清楚，美國如果至今仍未「砍頭行動」(一舉炸毀北韓所有核設施)的話，今後就更加不敢犯這種風險。他現在已用實際的能力讓世人知道自己的存在，並在無後顧之憂的情況下，體面地與美國展開新一輪的討價還價。

特朗普貌似奸狡，自命善於「傾刁(促成談判)」；但從過往的幾次交手所見，特朗普的謀略遠不如金正恩。特朗普虛有其表，只餘咀巴硬。他連自己的航母在哪裡都未搞清楚，就說要調去威脅北韓，結果幾個禮拜都未見蹤影，變成國際笑話。他推動的經濟制裁，餓死了北韓的老百姓，都阻止不了金正恩發展足以威嚇美國的核武。相反，金正恩所達至的都是實實在在的，叫人不得不另眼相看。

這次他趁北韓參加冬奧，派自己的妹妹金與正做特使，向南韓總統文在寅遞交自己的親筆信，表示有意在近期與文在寅舉行會晤，並邀請文在寅在方便的時候訪問平壤。有評論認為，他是受不住經濟制裁，所以只好向南韓尋求援手。

我相信他不會這樣做，因為這等如告訴美國經濟制裁有效，這只會促使美國把製裁弄得更加嚴厲。北韓這些年來一直被孤立，早已有地下渠道獲得自己所需要的必要物資。再者，俄國與中國都與美國有矛盾，怎會不在背後扶北韓一把。沒有理由要向聽命於美國的南韓尋求援手。這種事情可不是提出來就可以得到的。

金正恩應該連這個話題也不會接觸，以免示弱。他可以談朝鮮的歷史，強調「本是同根生」，將來應該一家親。韓國是一個半島，靠大陸的一邊被長白山阻隔，其他三面環海，故形成了自己獨特的文化。且韓國是一個單一民族(朝鮮族)的國家，內部凝聚力很強。金正恩與文在寅講今天的事情難有共識；但講長遠的將來，卻不難有共同的願景。只要談得投契，就可以分化南韓與美國的關係。我想，這才是金正恩見文在寅的主要目的。

只要文在寅肯來，就已足以引起美國的猜疑。美國會擔心這兩兄弟不知有甚麼說話瞞住我？南韓以後是否會有異心？為何我叫大家連貨物都不要運去北韓，文在寅竟連人也飛去平壤訪問？這算不算違反禁運協議？訪問是一種示好的行為，而禁運則是一種敵對的行為，兩者是否自相矛盾？所以，從美國的角度來看，文在寅最好不要去，但美國卻不便作這樣的表態。這必然會令南韓人不高興，覺得美國不應該從中作梗，阻礙他們與北面的兄弟修好。因此，無論文在寅去與不去，金正恩的目標已經達到。

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