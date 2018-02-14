•製造業服務化是個大趨勢，製造可分為生產和服務兩大部分，現在生產已成為基礎，而服務成為主體。從占用資源來看，生產要佔70%，服務只佔30%；從價值創造來看，生產只佔了30%，服務要佔70%，價值鏈的中心已從生產轉向服務。



•企業文化應具有時代性，當今企業文化要重點關注兩大文化：一是用戶文化，企業的生產經營應以用戶為中心，這裡的用戶是廣義的，企業內外所有服務對像都是用戶。二是動力文化，員工的發展動力要從他動轉向自動，實現自我驅動發展。



•企業員工正在發生重大變化，一是勞務員工轉向知識員工，二是老員工轉向新員工，呈現員工結構的新變化。面對知識工作者，面對80/90年代的新生代，企業管理必須進行重大調整，要從強調控制和執行轉向激勵和賦能，充分發揮員工的創造力和潛在能力。



•世間萬物虛實相合才是完整的，虛與實的組成在形式上是各佔一半，其本質是有差別的，實的一半是有限的，而虛的一半是無限的，虛大於實，唯虛乃大。信息與實體就是這樣的關係，實體有形但有限，信息無形但無限，信息大於實體更高於實體。

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